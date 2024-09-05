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Posted 5 сентября, 01:42

Published 5 сентября, 01:42

Modified 5 сентября, 02:20

Updated 5 сентября, 02:20

Красноярские архитекторы показали, как будет выглядеть «Суриков-центр»

Красноярцам показали будущий облик «Суриков-центра». Авторов вдохновил сундук

5 сентября 2024, 01:42
Фото: t.me/gradvestnik

Красноярские архитекторы показали, как будет выглядеть «Суриков-центр»

Архитекторы представили эскизы будущего облика фасадов «Суриков-центра», который появится в Красноярске. Объект построят на улице Ленина недалеко от музея-усадьбы Сурикова.

Аукцион на разработку проектной и рабочей документации объекта объявили в начале февраля. В конце месяца был определен подрядчик — ООО «Горизонт».

Первоначальная цена тендера составляла 19 950 000 рублей, однако компания попросила за работу на миллион меньше — 18 940 000 рублей. За создание эскиза будущего центра отвечает архитектурное бюро «Проектдевелопмент».

Фото: t.me/gradvestnik

В департаменте градостроительства рассказали, что на данный момент эскизы будущего облика «Суриков-центра» проходят госэкспертизу.

По словам авторов, за основу они взяли образ сундука Василия Сурикова, который принадлежал прадеду художника. Сам Суриков хранил там свои этюды и эскизы.

Архитекторы отмечают, что «Суриков-центр» будет разделен на публичную и непубличную зоны. В первой будут расположены образовательные помещения и выставочные залы, во второй — административный блок, бытовые помещения и фондохранилище.

Также авторы проекта говорят, что центр будет построен таким образом, что вид на часовню Параскевы Пятницы с территории музея-усадьбы В. И. Сурикова сохранится.

  • Ранее глава «Проектдевелопмента» заявил «Проспекту Мира», что старый эскиз, который был создан в 2021 году, компании показался грубым и тяжелым. Поэтому архитекторы решили создать новый проект, который будет использован при строительстве «Суриков-центра».
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