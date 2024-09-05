Красноярцам показали, что сейчас делают на стройке метро

Posted 5 сентября, 11:08
Published 5 сентября, 11:08
Modified 6 сентября, 06:50
Updated 6 сентября, 06:50
О начале работ сообщили в телеграм-каналах «Красноярское метро» после визита на стройку губернатора Михаила Котюкова.
Тоннелепроходческому комплексу «Екатерина» предстоит пройти до будущей станции на улице Карла Маркса — это больше трех километров. Следом на том же маршруте начнет работу комплекс «Соломея», который создаст левый перегонный тоннель.
Представитель компании «БТС Мост» (субподрядчик строительства метро) заявляет, что сейчас в работах задействовано порядка 70 единиц техники и 780 человек — этого «для начала достаточно».
На площади Революции сейчас идут работы по устройству монтажного котлована.