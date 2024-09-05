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Posted 5 сентября, 11:08

Published 5 сентября, 11:08

Modified 6 сентября, 06:50

Updated 6 сентября, 06:50

В Красноярске начали бурить тоннель будущего метро

Красноярцам показали, что сейчас делают на стройке метро

5 сентября 2024, 11:08
Фото: Михаил Котюков

В Красноярске начали бурить тоннель будущего метро

Сюжет
Строительство метро
На улице Шахтёров в Красноярске начали бурить тоннель метро. Работы стартовали в котловане на месте будущей одноимённой станции.

О начале работ сообщили в телеграм-каналах «Красноярское метро» после визита на стройку губернатора Михаила Котюкова.

Тоннелепроходческому комплексу «Екатерина» предстоит пройти до будущей станции на улице Карла Маркса — это больше трех километров. Следом на том же маршруте начнет работу комплекс «Соломея», который создаст левый перегонный тоннель.

Видео: Михаил Котюков.

Представитель компании «БТС Мост» (субподрядчик строительства метро) заявляет, что сейчас в работах задействовано порядка 70 единиц техники и 780 человек — этого «для начала достаточно».

На площади Революции сейчас идут работы по устройству монтажного котлована.

  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».
  • По мнению активиста Андрея Мужщинского, метро в Красноярске не смогут сдать в 2026 году. Он считает, что власти создают видимость стройки и «активно осваивают бюджетные деньги на этот ненужный проект».
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