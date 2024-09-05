Кто и когда включит отопление в Красноярске? А можно включить и потом выключить?

Тепло в дома подают, когда среднесуточная температура за окном не превышает 8 градусов. Обычно это происходит во второй половине сентября, но бывали и исключения. В 2023 году отопление включили 25 сентября, в 2022-м — 19-го числа, в 2021 году — 18 числа, в 2020 году — 23 числа. В 2019 году отопление подали 13 сентября — это самое раннее подключение за последнее пять лет.