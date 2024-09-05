Кто и когда включит отопление в Красноярске? А можно включить и потом выключить?

Posted 5 сентября, 05:55
Published 5 сентября, 05:55
Modified 10 сентября, 05:06
Updated 10 сентября, 05:06
В компании сообщили, что решение о начале отопительного сезона принимает мэрия, затем энергетики подают тепло.
Тепло в дома подают, когда среднесуточная температура за окном не превышает 8 градусов. Обычно это происходит во второй половине сентября, но бывали и исключения. В 2023 году отопление включили 25 сентября, в 2022-м — 19-го числа, в 2021 году — 18 числа, в 2020 году — 23 числа. В 2019 году отопление подали 13 сентября — это самое раннее подключение за последнее пять лет.
Кроме этого, энергетиков спрашивают, есть ли возможность включить отопление, а потом выключить. В СГК заявляют, что такой возможности нет.
«В связи с тем, что система централизованная, мгновенно включить, а потом выключить ее невозможно. На запуск обычно дается 10 дней», — сообщают в компании.