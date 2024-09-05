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Posted 5 сентября, 05:55

Published 5 сентября, 05:55

Modified 10 сентября, 05:06

Updated 10 сентября, 05:06

Красноярцам ответили на самые популярные вопросы об отоплении

Кто и когда включит отопление в Красноярске? А можно включить и потом выключить?

5 сентября 2024, 05:55
Фото: 1MI

Красноярцам ответили на самые популярные вопросы об отоплении

В «Сибирской генерирующей компании» ответили на самые распространённые от красноярцев вопросы о начале отопительного сезона.

В компании сообщили, что решение о начале отопительного сезона принимает мэрия, затем энергетики подают тепло.

Тепло в дома подают, когда среднесуточная температура за окном не превышает 8 градусов. Обычно это происходит во второй половине сентября, но бывали и исключения. В 2023 году отопление включили 25 сентября, в 2022-м — 19-го числа, в 2021 году — 18 числа, в 2020 году — 23 числа. В 2019 году отопление подали 13 сентября — это самое раннее подключение за последнее пять лет.

Кроме этого, энергетиков спрашивают, есть ли возможность включить отопление, а потом выключить. В СГК заявляют, что такой возможности нет.

«В связи с тем, что система централизованная, мгновенно включить, а потом выключить ее невозможно. На запуск обычно дается 10 дней», — сообщают в компании.
  • Часть жителей Красноярска уже жалуются на холод в квартирах и спрашивают, когда включат отопление. Другие красноярцы говорят, что сейчас ещё рано — некоторые утверждают, что после включения отопления людям станет жарко, к тому же придут большие платежки.
  • По прогнозу, на этой неделе, с 2 по 8 сентября, среднесуточная температура не опуститься ниже 8 градусов. Днем обещают от +13 до +17, ночью — от +10 до +11. Резкие похолодания ожидаются 17–23 сентября — температура будет опускаться до 0 градусов ночью.
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#Владислав Савончик#Погода#Красноярск#Отопление#Мэрия#СГК#Энергетика#Температура
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