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Posted 5 сентября, 04:10

Published 5 сентября, 04:10

Modified 5 сентября, 04:10

Updated 5 сентября, 04:10

Мальчика, которого мать заставила выпить очиститель, выписали из больницы

Мальчика, которого мать заставила выпить очиститель, выписали из больницы

5 сентября 2024, 04:10
Фото: СК по Красноярскому краю
В Красноярском крае из больницы выписали 11-летнего мальчика, которого мать ударила кочергой и заставила выпить чистящее средство.

Все произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась с «ночных посиделок» пьяной домой. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит».

С ее слов, ссора с сыном началась из-за его замечания — мать пришла домой пьяной, а сын, по её словам, сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».

Скорую помощь ребенку вызвал отец, когда вернулся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.

В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом.

После этого жительница Камарчаги изменила свои показания и заявила, что ее сын сам виноват в случившемся.

Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на собственный источник, пострадавшего мальчика выписали из больницы.

В краевой прокуратуре уточнили, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии, он живет вместе с отцом и уже ходит в школу.

Сообщается, что с мальчиком работает следователь. В ближайшее время ребенок пройдет медицинскую экспертизу.

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