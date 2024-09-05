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Posted 5 сентября, 08:16

Published 5 сентября, 08:16

Modified 12 сентября, 10:12

Updated 12 сентября, 10:12

Мастурбировавшего перед ребенком красноярца задержали. Все произошло на глазах матери

Мастурбировавшего перед ребенком красноярца задержали. Все произошло на глазах матери

5 сентября 2024, 08:16
В Красноярске задержали мужчину, которого соседи обвинили в мастурбации перед 5-летним мальчиком. Оказывается, все происходило на глазах у матери ребенка.

5 сентября в соцсетях жители дома на Норильской, 40 обвинили мужчину в домогательствах к ребенку — он снял штаны и начал мастурбировать перед мальчиком.

Со слов жильцов, они вызвали полицию, однако, когда правоохранители пришли разбираться в ситуации, мужчина уже ушел из квартиры. Соседи отметили, что ребенок живет в квартире с матерью в условиях антисанитарии.

В следкоме сообщили, что 5-летнего мальчика уже изъяли из семьи и поместили в краевой центр семьи и детей.

Как рассказали в СК, подозреваемым оказался 62-летний мужчина. По версии следователей, в ночь на 4 сентября он был у своей знакомой и распивал с ней спиртные напитки.

В какой-то момент мужчина решил удовлетворить своих сексуальные потребности и совершил иные действия сексуального характера в отношении 5-летнего сына своей знакомой.

Соседи женщины рассказали «Проспекту Мира», что подозреваемый, по их информации, мастурбировал перед ребенком и трогал его. Люди утверждают, что в этот момент в квартире была мать мальчика и, увидев происходящее, она побежала просить помощи.

Сейчас мужчина задержан. В отношении него завели уголовное дело об иных действиях сексуального характера, совершенных против лица, не достигшего 14-летнего возраста (часть 4 статья 132 УК РФ).

На данный момент следователи допрашивают мать мальчика и свидетелей. Корреспонденту «ПМ» в следкоме заявили, что после случившегося ребенку предоставят помощь психолога. В ближайшее время с мальчиком будут работать следователи.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дети#СК#Уголовное дело#Преступление
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