На правобережье Красноярска хотят построить гигантский ЖК на 400 тысяч квадратов

Posted 5 сентября, 04:40
Published 5 сентября, 04:40
Modified 5 сентября, 05:15
Updated 5 сентября, 05:15
Застройщиком выступит компания «Конструктив Девелопмент». ВТБ предоставит компании кредит на 19 миллиардов рублей. Соглашение об этом подписали 4 сентября на Восточном экономическом форуме.
Как рассказали «Проспекту Мира» в компании «Конструктив Девелопмент», новый жилой комплекс под названием «Перемены» построят на территории микрорайона Мичуринский рядом с парком «Сибсталь» и школой, строительство которой началось в этом году.
«Проект предполагает несколько очередей строительства на правом берегу Красноярска общей площадью более 400 тысяч квадратных метров.
В настоящее время ведется строительство первой очереди прогресс-кварталов „Перемены“ — это четыре монолитно-кирпичных дома переменной этажности, многоуровневый паркинг и прогулочный бульвар».
В компании добавили, что на данный момент не могут сказать, сколько всего домов возведут в рамках строительства нового ЖК.