prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября, 04:40

Published 5 сентября, 04:40

Modified 5 сентября, 05:15

Updated 5 сентября, 05:15

На правобережье Красноярска хотят построить гигантский ЖК на 400 тысяч квадратов

На правобережье Красноярска хотят построить гигантский ЖК на 400 тысяч квадратов

5 сентября 2024, 04:40
Фото: 1MI
В Кировском районе Красноярска планируют построить новый жилой комплекс на площади более 400 тысяч квадратных метров.

Застройщиком выступит компания «Конструктив Девелопмент». ВТБ предоставит компании кредит на 19 миллиардов рублей. Соглашение об этом подписали 4 сентября на Восточном экономическом форуме.

Как рассказали «Проспекту Мира» в компании «Конструктив Девелопмент», новый жилой комплекс под названием «Перемены» построят на территории микрорайона Мичуринский рядом с парком «Сибсталь» и школой, строительство которой началось в этом году.

«Проект предполагает несколько очередей строительства на правом берегу Красноярска общей площадью более 400 тысяч квадратных метров.
В настоящее время ведется строительство первой очереди прогресс-кварталов „Перемены“ — это четыре монолитно-кирпичных дома переменной этажности, многоуровневый паркинг и прогулочный бульвар».

В компании добавили, что на данный момент не могут сказать, сколько всего домов возведут в рамках строительства нового ЖК.

Читайте также:
В красноярском Солнечном строят новые человейники«Сибиряк» собирается по КРТ построить большой микрорайон на Свободном вместо СНТНа окраине Красноярска за 64 миллиона продают два участка под КРТ
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Кировский район#ЖК#Сибсталь
Подпишитесь
Популярное