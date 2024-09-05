«Выливали зелёнку и окунали в воду»: в Красноярском крае осудили опекунов-истязателей

Ранее в прокуратуре сообщали, что однажды женщина засунула в рот 4-летней девочки хлеб — та начала задыхаться и плакать. За это ребенка отправили стоять в углу в полуприседе. Этой же девочке «в воспитательных» целях на голову «выливали зелёнку и окунали в ледяную воду».