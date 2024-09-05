«Выливали зелёнку и окунали в воду»: в Красноярском крае осудили опекунов-истязателей

Posted 5 сентября, 05:03
Published 5 сентября, 05:03
Modified 5 сентября, 07:15
Updated 5 сентября, 07:15
В 2014, 2016 и 2020 году жительница Юрьевки в Боготольском районе взяла под опеку четверых детей — 3-летнюю, 11-летнюю и двух 8-летних девочек. По данным следствия, женщина, её супруг, а также их зять регулярно били детей, оскорбляли и заставляли выполнять тяжелые физические упражнения.
Ранее в прокуратуре сообщали, что однажды женщина засунула в рот 4-летней девочки хлеб — та начала задыхаться и плакать. За это ребенка отправили стоять в углу в полуприседе. Этой же девочке «в воспитательных» целях на голову «выливали зелёнку и окунали в ледяную воду».
В июле 2021 года женщина и её зять вывезли 15-летнюю девочку в лес, привязали скотчем к дереву и оставили одну. Мужчина вернулся и «за непослушание» ударил ребенка в живот.
С апреля 2022 года дети изъяты из семьи — они прошли курс реабилитации. Сейчас три девочки находятся под опекой в других семьях, старшей уже исполнилось 18 лет — она учится в колледже.
Во время следствия и судебного процесса фигуранты находились под арестом.
Суд признал их виновными в истязании несовершеннолетних двумя и более лицами (пункты «а», «б», «е» части 2 статьи 117 УК РФ), незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (пункты «а», «д» части 2 статьи 127 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (статья 156 УК). 55-летную женщину приговорили к 3 годам 6 месяцам, ее 55-летнего мужа — к 3 годам 1 месяцу, их 24-летнего зятя — к 3 годам 4 месяцам. Приговор в законную силу не вступил.