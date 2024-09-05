«Отберем лицензию»: Роскомнадзор блокирует YouTube, но операторы сопротивляются

Posted 5 сентября, 09:53
Published 5 сентября, 09:53
Modified 5 сентября, 10:37
Updated 5 сентября, 10:37
В истории конфликта разбирались журналисты «Новых известий».
Через месяц после начала блокировки YouTube в России некоторые провайдеры смогли обойти блокировку. Клиенты начали жаловаться на отсутствие доступа к видеохостингу, однако операторы не смогли объяснить замедление, так как от РКН они не получили законного обоснования блокировки. Платформа не включена в список иноагентов или экстремистских организаций.
«Правового решения о блокировке (или замедлении) трафика к платформе YouTube никто не принимал. У нас такие действия предпринимаются только по решению суда. Поэтому никто и не может требовать замедлять или ускорять трафик к тому или иному ресурсу», — считает председатель совета директоров Института развития информационного общества, академик Российской инженерной академии Юрий Хохлов.
Председатель ассоциации операторов связи АМОР Дмитрий Галушко после жалоб вступил в переписку с РКН. Операторы получили письмо, в котором говорится, что провайдерам запрещается искажать трафик
«Появилась угроза штрафов. Тогда был написан третий запрос, на каком основании? И тут уже возникла угроза аннулирования лицензии. Никто не объясняет, почему, на каком основании, кто это решение принимает», — описывает свои попытки достучаться до регулятора Дмитрий Галушко.
Для того чтобы защититься от РКН, некоторые провайдеры собираются идти в суд. В Ессентуках оператор фиксированной связи ООО «Пост ЛТД» был вынужден обратиться к нотариусу и зафиксировать для будущего суда, что в его сети YouTube идет без блокировки, а сам оператор на это повлиять не может.
В последнем письме РКН ссылается на Федеральный закон «О связи» от 4 августа 2023 г. N 473-ФЗ. Ст. 39 перечисляет основания для отзыва лицензии в судебном порядке, среди них:
На рынке провайдерских услуг таких жестких формулировок еще не наблюдалось, говорит эксперт отрасли Эльдар Муртазин:
«Я не знаю примеров того, кто может лишиться лицензии. Насколько мне известно, таких примеров сейчас нет. Обход блокировки „Ютуба“ — тоже вопрос. Кто использует, кто — нет».
Провайдеры борются за каждого клиента. Если мобильные операторы могут показывать YouTube без ограничений, отток будет именно туда, но и там пользователей ждкт ограничения.
Один из бывших вице-президентов «Билайна» на условиях анонимности описал «НИ» планы по ограничению сервиса.
«ВСЕ мобильные операторы дают доступ к YouTube при условии неиспользования WiFi. Блокируется же только десктопные доступы. Замысел в том, что тяжелый трафик сожрет все деньги, которые мобильные операторы получают „от эфира“, и тем самым клиенты сами не захотят за это платить. Безлимитные тарифы также отменяются».