«Отберем лицензию»: Роскомнадзор блокирует YouTube, но операторы сопротивляются

Для того чтобы защититься от РКН, некоторые провайдеры собираются идти в суд. В Ессентуках оператор фиксированной связи ООО «Пост ЛТД» был вынужден обратиться к нотариусу и зафиксировать для будущего суда, что в его сети YouTube идет без блокировки, а сам оператор на это повлиять не может.