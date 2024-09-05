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Posted 5 сентября, 07:22

Published 5 сентября, 07:22

Modified 5 сентября, 10:43

Updated 5 сентября, 10:43

Прокуратуру попросили проверить рост цен на бензин в крае. УФАС нарушений не увидело

Прокуратуру попросили проверить рост цен на бензин в крае. УФАС нарушений не увидело

5 сентября 2024, 07:22
Фото: ПМ/ЗС
Депутат краевого ЗС Алексей Бойков планирует обратиться в прокуратуру из-за роста цен на бензин в Красноярском крае. В УФАС не увидели нарушений со стороны АЗС.

Рост цен на топливо после прошлогодней стабилизации начался весной 2024 года, затем был скачок в июле и, наконец, в августе — за месяц цены на некоторые виды топлива выросли почти на 6 рублей.

Алексей Бойков обращался в УФАС с просьбой разобраться в ситуации.

Об этом и. о. главы фракции ЛДПР в краевом парламенте рассказал в своем телеграм-канале. По словам Бойкова, ему продолжают поступать обращения красноярцев, которые жалуются на повышение стоимости топлива.

«Рост цен на заправках разгоняет инфляцию. Ведь стоимость топлива включается в цену любого продукта или товара, который привезён на автомобиле. Сегодня заметное подорожание наблюдает каждый житель края, заходя в магазин, на рынок, в аптеку. Поэтому я готовлю обращение в прокуратуру края я просьбой проверить сложившуюся ситуацию», — заявил он.

Также депутат опубликовал ответ краевого УФАС на свое обращение.

Фото: t.me/komandaBoikova

Антимонопольщики заявили, что в среднем инфляция по стране составляет около 5% и рост цен на красноярских заправках не превышает уровень инфляции.

Таким образом, в ведомстве не увидели признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны АЗС.

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