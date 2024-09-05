Прокуратуру попросили проверить рост цен на бензин в крае. УФАС нарушений не увидело

Posted 5 сентября, 07:22
Published 5 сентября, 07:22
Modified 5 сентября, 10:43
Updated 5 сентября, 10:43
Рост цен на топливо после прошлогодней стабилизации начался весной 2024 года, затем был скачок в июле и, наконец, в августе — за месяц цены на некоторые виды топлива выросли почти на 6 рублей.
Алексей Бойков обращался в УФАС с просьбой разобраться в ситуации.
Об этом и. о. главы фракции ЛДПР в краевом парламенте рассказал в своем телеграм-канале. По словам Бойкова, ему продолжают поступать обращения красноярцев, которые жалуются на повышение стоимости топлива.
«Рост цен на заправках разгоняет инфляцию. Ведь стоимость топлива включается в цену любого продукта или товара, который привезён на автомобиле. Сегодня заметное подорожание наблюдает каждый житель края, заходя в магазин, на рынок, в аптеку. Поэтому я готовлю обращение в прокуратуру края я просьбой проверить сложившуюся ситуацию», — заявил он.
Также депутат опубликовал ответ краевого УФАС на свое обращение.
Антимонопольщики заявили, что в среднем инфляция по стране составляет около 5% и рост цен на красноярских заправках не превышает уровень инфляции.
Таким образом, в ведомстве не увидели признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны АЗС.