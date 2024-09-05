Сотрудники Богучанской ГЭС помогли нуждающимся семьям собрать детей в школу

Posted 5 сентября, 03:34
Published 5 сентября, 03:34
Modified 5 сентября, 03:34
Updated 5 сентября, 03:34
Несколько семей, нуждающихся в поддержке, к первому учебному получили тетради, альбомы, ручки и линейки, краски и кисти, сумки для сменной обуви и наборы для творчества.
Акции по сбору помощи детям на Богучанской ГЭС начали проводить с 2016 года в рамках программы благотворительной деятельности. В 2024 году по решению Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» увеличила расходы по программе до 9,74 млн рублей.
В московских офисах РусГидро проводит акцию «Чемодан добра» шестой год. При этом больше 10 лет энергетики регионов присутствия компании помогают собрать в школу подопечных социальных учреждений в рамках благотворительной и волонтерской программ: Камская, Богучанская, Чебоксарская, Воткинская, Саратовская ГЭС, Камчатскэнерго, Магаданэнерго и др. собирают портфели для школьников.
РусГидро реализует комплексную благотворительную программу по воспитанию нового поколения профессиональных энергетиков и формированию благоприятной социальной среды, улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Приоритетными направлениями программы являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.