Сотрудники Богучанской ГЭС помогли нуждающимся семьям собрать детей в школу

В московских офисах РусГидро проводит акцию «Чемодан добра» шестой год. При этом больше 10 лет энергетики регионов присутствия компании помогают собрать в школу подопечных социальных учреждений в рамках благотворительной и волонтерской программ: Камская, Богучанская, Чебоксарская, Воткинская, Саратовская ГЭС, Камчатскэнерго, Магаданэнерго и др. собирают портфели для школьников.