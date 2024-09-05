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Posted 5 сентября, 02:53

Published 5 сентября, 02:53

Modified 5 сентября, 07:11

Updated 5 сентября, 07:11

В Красноярске школьник попал под машину и сбежал с места ДТП

В Красноярске школьник попал под машину и сбежал с места ДТП

5 сентября 2024, 02:53
Фото: t.me/borus_people
В Красноярске водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе. Подросток сбежал с места аварии и теперь его ищет полиция.

Накануне, 4 сентября, в телеграм-канале «Борус. Люди» появился пост о ДТП. Очевидец происшествия сообщил о том, что на улице Березина водитель сбил подростка и якобы уехал с места ДТП.

Однако в Госавтоинспекции «ПМ» заявили, что автомобилист никуда не сбегал.

Видео: t.me/borus_people.

Как рассказали «Проспекту Мира» в ведомстве, накануне в 9 утра 74-летний водитель Hyundai в районе Березина, 2а наехал на подростка на пешеходном переходе.

«Автомобилист самостоятельно оформил ДТП. Подросток, в свою очередь, сбежал с места происшествия. В медицинское учреждение он не обращался».

В Госавтоинспекции заявили, что в настоящий момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.

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