В Красноярске школьник попал под машину и сбежал с места ДТП

Posted 5 сентября, 02:53
Published 5 сентября, 02:53
Modified 5 сентября, 07:11
Updated 5 сентября, 07:11
Накануне, 4 сентября, в телеграм-канале «Борус. Люди» появился пост о ДТП. Очевидец происшествия сообщил о том, что на улице Березина водитель сбил подростка и якобы уехал с места ДТП.
Однако в Госавтоинспекции «ПМ» заявили, что автомобилист никуда не сбегал.
Как рассказали «Проспекту Мира» в ведомстве, накануне в 9 утра 74-летний водитель Hyundai в районе Березина, 2а наехал на подростка на пешеходном переходе.
«Автомобилист самостоятельно оформил ДТП. Подросток, в свою очередь, сбежал с места происшествия. В медицинское учреждение он не обращался».
В Госавтоинспекции заявили, что в настоящий момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.