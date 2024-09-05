В Красноярске возбудят дело за открытый Логиновым проезд из Пашенного

Posted 5 сентября, 04:44
Published 5 сентября, 04:44
Modified 5 сентября, 10:39
Updated 5 сентября, 10:39
Стройнадзор провел проверку проезда и выяснил, что застройщик (УКС) и генподрядчик (компания «КДСК») ввели объект в эксплуатацию без разрешения, что попадает под административную статью. Ответ от надзорного органа опубликовал депутат заксобрания края Владимир Вахтель.
«Городская администрация просто пустила автомобилистов разбивать недоделанное дорожное полотно — зато уложились с открытием в сроки», — написал Вахтель.
В департаменте градостроительства сообщили «Проспекту Мира», что перед тем, как официально вводить объект в эксплуатацию подрядчику нужно, сделать тротуары, уложить бордюры, засеять газон и выполнить другие работы по контракту, который завершается 10 октября. Только после работы могут официально приниматься.
Развязку открыли утром 1 августа — как уточняли в мэрии, пока это «технический проезд». На развязке пока нет тротуаров, освещения. Только 31 августа там уложили финишный слой асфальта.
До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл мэр Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.
Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.