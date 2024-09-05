В Красноярском крае началась вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?

Posted 5 сентября, 02:13
Published 5 сентября, 02:13
Modified 5 сентября, 02:13
Updated 5 сентября, 02:13
В краевом правительстве рассказали, что в регион привезли 173 тысячи доз вакцины «УльтриксКвадри» для детей от полугода, подростков и беременных. Еще в край доставили 163 тысячи доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», предназначенных для взрослых.
По информации Роспотребнадзора, в этом сезоне планируется привить до 60% жителей Красноярского края.
Специалисты отмечают, что лучшее время для вакцинации от гриппа — период с сентября по ноябрь.
Привиться бесплатно могут следующие категории граждан:
Для записи на вакцинацию следует обратиться в регистратуру поликлиники по телефону или лично.