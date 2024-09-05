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Posted 5 сентября, 02:13

Published 5 сентября, 02:13

Modified 5 сентября, 02:13

Updated 5 сентября, 02:13

В Красноярском крае началась вакцинация против гриппа

В Красноярском крае началась вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?

5 сентября 2024, 02:13
Фото: 1MI

В Красноярском крае началась вакцинация против гриппа

В Красноярском крае началась прививочная кампания против гриппа.

В краевом правительстве рассказали, что в регион привезли 173 тысячи доз вакцины «УльтриксКвадри» для детей от полугода, подростков и беременных. Еще в край доставили 163 тысячи доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», предназначенных для взрослых.

По информации Роспотребнадзора, в этом сезоне планируется привить до 60% жителей Красноярского края.

Специалисты отмечают, что лучшее время для вакцинации от гриппа — период с сентября по ноябрь.

Привиться бесплатно могут следующие категории граждан:

  • дети от полугода, школьники, студенты вузов и техникумов;
  • беременные;
  • работники медицинских и образовательных учреждений, социальной сферы, торговли и транспорта;
  • сотрудники правоохранительных органов, госслужащие;
  • взрослые старше 60 лет;
  • призывники;
  • вахтовики;
  • люди с хроническими заболеваниями.

Для записи на вакцинацию следует обратиться в регистратуру поликлиники по телефону или лично.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Красноярский край#Вакцинация#Роспотребнадзор#Правительство края#Грипп
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