В Красноярском крае началась вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?

В краевом правительстве рассказали, что в регион привезли 173 тысячи доз вакцины «УльтриксКвадри» для детей от полугода, подростков и беременных. Еще в край доставили 163 тысячи доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», предназначенных для взрослых.