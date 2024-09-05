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Posted 5 сентября, 00:59

Published 5 сентября, 00:59

Modified 5 сентября, 02:31

Updated 5 сентября, 02:31

Жителей Красноярского края предупредили о наступлении первых заморозков

Жителей Красноярского края предупредили о первых заморозках. Температура упадет до -2

5 сентября 2024, 00:59
Фото: 1MI

Жителей Красноярского края предупредили о наступлении первых заморозков

В Красноярском крае в ближайшие сутки ожидаются заморозки. Об этом заявили в Среднесибирском УГМС.

По данным синоптиков, в пятницу ночью, 6 сентября, в центральных районах региона прогнозируются заморозки. Ожидается, что температура воздуха упадет до -2 градусов.

В Красноярске 5 сентября в дневные часы будет +13…+15 градусов, переменная облачность и слабый дождь.

Судя по данным сервиса gismeteo, самым теплым днем этой недели в Красноярске станет пятница. Утром будет +10, днем воздух прогреется до +18 градусов. В течение суток будет облачно и без осадков.

В субботу, 7 сентября, в город вернутся дожди. Утром ожидается около +13 градусов, в дневные часы температура воздуха составит +16.

Фото: gismeteo.ru
  • Тут мы рассказывали, какую погоду обещают синоптики в сентябре в Красноярске и стоит ли ждать бабьего лета.
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