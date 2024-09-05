Жителей Красноярского края предупредили о первых заморозках. Температура упадет до -2

Posted 5 сентября, 00:59
Published 5 сентября, 00:59
Modified 5 сентября, 02:31
Updated 5 сентября, 02:31
По данным синоптиков, в пятницу ночью, 6 сентября, в центральных районах региона прогнозируются заморозки. Ожидается, что температура воздуха упадет до -2 градусов.
В Красноярске 5 сентября в дневные часы будет +13…+15 градусов, переменная облачность и слабый дождь.
Судя по данным сервиса gismeteo, самым теплым днем этой недели в Красноярске станет пятница. Утром будет +10, днем воздух прогреется до +18 градусов. В течение суток будет облачно и без осадков.
В субботу, 7 сентября, в город вернутся дожди. Утром ожидается около +13 градусов, в дневные часы температура воздуха составит +16.