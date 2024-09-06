Аналитики назвали вакансии в Красноярске с зарплатой до 650 тысяч

Posted 6 сентября, 06:27
Published 6 сентября, 06:27
Modified 6 сентября, 07:21
Updated 6 сентября, 07:21
Как отмечают аналитики, самой высокооплачиваемой вакансией августа оказался главный врач стоматологии. Кандидату готовы платить до 650 тысяч рублей в месяц при полном графике, предоставить скидки, униформу и обучение. На эту позицию работодатель ищет специалиста с опытом работы более трех лет. Главврач должен будет управлять клиникой и вести документацию.
Менеджеру по продажам новостроек в Красноярске предлагают до 250 тысяч рублей в месяц при гибком графике с оплатой мобильной связи и скидками в фирме. Компания готова рассмотреть кандидата без опыта работы и предоставить обучение. На этой позиции работодатель хочет видеть трудолюбивого, честного и целеустремленного человека.
Риэлтору в Красноярске готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. Работодатель ищет кандидата с высшим образованием и который работал риэлтором больше года. При этом указано, что компания готова предоставить бесплатное обучение.