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Posted 6 сентября, 06:27

Published 6 сентября, 06:27

Modified 6 сентября, 07:21

Updated 6 сентября, 07:21

Аналитики назвали вакансии в Красноярске с зарплатой до 650 тысяч

Аналитики назвали вакансии в Красноярске с зарплатой до 650 тысяч

6 сентября 2024, 06:27
Фото: 1MI
Эксперты выяснили, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в Красноярске в августе 2024 года. Исследование провели аналитики сервиса «Авито Работа» специально для «Проспекта Мира».

Как отмечают аналитики, самой высокооплачиваемой вакансией августа оказался главный врач стоматологии. Кандидату готовы платить до 650 тысяч рублей в месяц при полном графике, предоставить скидки, униформу и обучение. На эту позицию работодатель ищет специалиста с опытом работы более трех лет. Главврач должен будет управлять клиникой и вести документацию.

Менеджеру по продажам новостроек в Красноярске предлагают до 250 тысяч рублей в месяц при гибком графике с оплатой мобильной связи и скидками в фирме. Компания готова рассмотреть кандидата без опыта работы и предоставить обучение. На этой позиции работодатель хочет видеть трудолюбивого, честного и целеустремленного человека.

Риэлтору в Красноярске готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. Работодатель ищет кандидата с высшим образованием и который работал риэлтором больше года. При этом указано, что компания готова предоставить бесплатное обучение.

  • До этого мы рассказывали, какие офисные вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в Красноярске в августе этого года.
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