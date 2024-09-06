Аналитики назвали вакансии в Красноярске с зарплатой до 650 тысяч

Как отмечают аналитики, самой высокооплачиваемой вакансией августа оказался главный врач стоматологии. Кандидату готовы платить до 650 тысяч рублей в месяц при полном графике, предоставить скидки, униформу и обучение. На эту позицию работодатель ищет специалиста с опытом работы более трех лет. Главврач должен будет управлять клиникой и вести документацию.