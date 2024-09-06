Богучанская ГЭС приглашает школьников в профильный «Русгидро-класс»

Обучение длится 3 года, начиная с 9 класса. После завершения курса выпускники получают именные сертификаты об успешном окончании. Школьникам предложена учебная программа, в которую включены занятия по физике и математике, а также специальные предметы для погружения в специальность энергетика — «Единая энергосистема и энергосбережение», «История энергетики», «Основы гидроэнергетики» и другие.