Богучанская ГЭС приглашает школьников в профильный «Русгидро-класс»

Posted 6 сентября, 04:46
Published 6 сентября, 04:46
Modified 6 сентября, 04:48
Updated 6 сентября, 04:48
Бесплатный образовательный проект ПАО «РусГидро» помогает учащимся получить дополнительные технические знания, выбрать будущую профессию и подготовиться к поступлению в вуз.
Обучение проходит в формате дополнительных занятий в свободное от школы время. Сертификат выпускника РусГидро-класса дает дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры ПАО «РусГидро». Часть занятий проводят сотрудники Богучанской ГЭС для того, чтобы объединить теоретические знания и практический опыт. В программу обучения входят регулярные экскурсии на станцию.
Обучение длится 3 года, начиная с 9 класса. После завершения курса выпускники получают именные сертификаты об успешном окончании. Школьникам предложена учебная программа, в которую включены занятия по физике и математике, а также специальные предметы для погружения в специальность энергетика — «Единая энергосистема и энергосбережение», «История энергетики», «Основы гидроэнергетики» и другие.
С 2020 года в программу включена проектная деятельность — командное соревнование школьников в решении инженерных задач и создании технического устройства. За время учебы школьники смогут разобраться в структуре энергетики России и работе «Русгидро», станут участниками региональных, всероссийских и корпоративных конкурсов.
Проект Энергокласс стартовал в Кодинске в 2011 году, на сегодняшний день состоялось уже десять выпусков. Школьники из Кодинска регулярно принимают участие в Летней энергетической школе и побеждают в инженерных творческих конкурсах, среди учащихся Энергоклассов из регионов присутствия Группы РусГидро.