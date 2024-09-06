Должен ли интернет решать за школьников домашние задания? ГДЗ: за и против

Posted 6 сентября, 07:59
Published 6 сентября, 07:59
Modified 6 сентября, 08:23
Updated 6 сентября, 08:23
В проблеме разобралось издание «Новые известия».
Некоторые родители считают, что домашние задания отнимают у детей слишком много сил и времени, вызывая сначала раздражение, а потом и равнодушие к процессу учебы. Такие жалобы поступают и к министру просвещения России Сергею Кравцову. Его просят хотя бы ограничения объемов домашних заданий.
В прошлом году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законодательно отменить домашние задания в школе. Его главным аргументом было списывание школьниками решений с сайтов. Освободившееся время дети могли бы потратить, по его убеждению, на что-то более полезное. В качестве примера Даванков приводил образовательные системы стран, в которых домашние задания либо минимальны по объему, либо их, как в Финляндии, нет вообще.
Глава Минпросвещения Кравцов на этот призыв сказал, что «Идея отменить домашние задания в школах требует очень тщательного обсуждения». Кроме того, министр жестко высказывался по поводу «Готовых домашних заданий»:
«Мы хотим обезопасить детей от использования готовых домашних заданий. Это один из ключевых вопросов». (…) Если ребенок не усваивает материал в 3–4-м классе, отсюда идут трудности в обучении, ухудшение результатов и потеря мотивации. Исправить это в 7–8-м классе уже очень сложно, отсюда возникают большие проблемы».
Учителя и родители приводят против ГДЗ такие аргументы. Во-первых, механически копируя с этих шпаргалок ответы в свою тетрадь, школьник не вникает в суть задания, а значит, урок прошел для него впустую. Во-вторых, ребенок теряет мотивацию к дальнейшей учебе, раз можно сделать все так просто.
Но есть и противоположная точка зрения, ГДЗ, снабженные детальным разбором заданий, дают больше пользы, нежели вреда. Во-первых, читая подробное решение, ученик усваивает то, что не смог по каким-то причинам понять на уроке.
«Удивляюсь, зачем столько шума вокруг „решебников“? Каждый преподаватель за полминуты узнает, сам ли ребенок решил задачу или нет, и если нет, то хотя бы понял, как она решается? Я никогда никого не понукаю, просто предупреждаю ребят: пытайтесь решить задания самостоятельно, только так вы сами и повзрослеете, и станете самостоятельными», — рассказал журналистам учитель математики с 26-летним стажем Сергей Арнольдов.