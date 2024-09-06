Должен ли интернет решать за школьников домашние задания? ГДЗ: за и против

В прошлом году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законодательно отменить домашние задания в школе. Его главным аргументом было списывание школьниками решений с сайтов. Освободившееся время дети могли бы потратить, по его убеждению, на что-то более полезное. В качестве примера Даванков приводил образовательные системы стран, в которых домашние задания либо минимальны по объему, либо их, как в Финляндии, нет вообще.