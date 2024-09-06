ДОМ. РФ выставил на торги недвижимость под коммерцию в Красноярском крае

Posted 6 сентября, 06:00
Published 6 сентября, 06:00
Modified 6 сентября, 06:55
Updated 6 сентября, 06:55
Заявки на участие в торгах принимаются до 28 октября. Аукцион состоится 1 ноября. Начальная цена лота — 11,9 млн рублей.
Комплекс расположен по адресу: ул. Ленина, д. 17. Историческое здание было построено в 1948–1955 годах специально для Ачинского механико-технологического техникума. Учебное заведение переехало на новое место только в 2014 году, после чего объект не использовался. В 2021 году он частично пострадал от пожара.
Бывший техникум находится в исторической зоне города, в так называемом Старом центре, и входит в периметр охранной зоны нескольких объектов культурного наследия. Непосредственное окружение представлено образовательными учреждениями, коммерческой и жилой застройкой. В соседнем квартале расположены краеведческий музей и драмтеатр. Расстояние до береговой линии р. Чулым составляет около 350 м. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Педагогический колледж» — находится в 20 м от объекта. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзалов составляет около 4 км, до аэропорта — 5 км.
ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости и земель в Красноярском крае. Только за первые шесть месяцев 2024 года в Красноярске состоялись пять успешных аукционов. Так, в июне на границе парка Академгородка за 100,26 млн рублей реализован имущественный комплекс в составе участка 0,34 га и здания площадью 5 тыс. кв. м. В мае победитель торгов на право заключения договора КРТ в отношении участков общей площадью 3,62 га с градпотенциалом не менее 28 тыс. кв. м жилья в Октябрьском районе предложил за лот 640,19 млн рублей. А в марте имущественный комплекс в составе участка 1,98 га и объектов недвижимости общей площадью 353,8 кв. м был продан за 50,64 млн рублей.
Справочно:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».