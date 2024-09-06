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Posted 6 сентября, 06:36

Published 6 сентября, 06:36

Modified 6 сентября, 09:34

Updated 6 сентября, 09:34

Егоров угрожал главе «АБЗ» и заявлял о договоренностях с Логиновым? Что известно

Егоров угрожал главе «АБЗ» и заявлял о договоренностях с Логиновым? Что известно

6 сентября 2024, 06:36
Фото: Яндекс Карты / Владислав Логинов
В сети появилась аудиозапись, как утверждается, разговора владельца УСК «Сибиряк» Владимира Егорова с гендиректором «Асфальтобетонного завода» (АО «АБЗ») Павлом Ляшком. В нем якобы Егоров заявляет о договорённостях «с Логиновым» по тендеру и говорит, что не собирается делить власть.

Аудиозапись опубликовали в анонимном телеграм-канале «Сибирский Гамбит». Там утверждают, что Егоров-старший хотел купить по низкой цене без конкуренции у мэрии строения и земельный участок на улице Технологической, 8 «а». Однако на тендер заявился АБЗ, поэтому Егоров-старший вместе со своим сыном Константином решил поговорить с руководителем завода.

Видео: Сибирский гамбит.

Егоров: Ты мне скажи, ***** [зачем] ты пошел на тендер? Я тебя не видел. Не спросил меня ***** [ничего]. Где-то взял денег, расскажи.

Ляшко: Позвонил Антону [Владимировичу — сыну Егорова], чтобы спросить, он заявился — нет.

Егоров: Заявились. Дальше что?

Ляшко: Он мне не ответил, поэтому я и пошел туда [на тендер].

Егоров-младший: Ты ему позвонил, ты не знал, что он в самолете летит?

Ляшко: Нет.

Егоров: Мы просрали тендер, ***** [зачем] это вы сделали?

Ляшко: Не могу ответить.

Егоров: Я договаривался с Логиновым, со всеми. Нормально это, да? Я не буду делить власть, мне ***** [все равно], понимаешь. Если мне надо, я в две секунды заберу это все. Все имущество вместе с базой.

Ляшко: Я все эти претензии написал с одной единственной целью, чтобы обратить внимание на АБЗ.

Егоров: Поэтому давай не будем это… Если какие-то дела… У тебя телефон мой есть?

Ляшко: Нету.

Егоров: Запиши.

Егоров-мадший: А он не будет звонить, он мне не звонит.

Егоров: Куда он денется? Не будет, значит приеду ******* [изобью]. Мне сейчас не до демократии.

«Проспект Мира» нашел торги по этой недвижимости. Они проводились еще в октябре 2023 года. Организатором выступила «Муниципальная управляющая компания Красноярска», на торги заявились две компании — «АБЗ» и «Сибиряк». Завод выиграл аукцион, отдав 31,7 млн рублей, когда «Сибиряк» предложил 30,3 млн рублей.

По информации сервиса «2Гис», по адресу Технологическая, 8 «а» находятся складские помещения.

Технологическая 8 «а», изображение сервиса «Просмотр улиц» от мая 2021 года.Технологическая 8 «а», изображение сервиса «Просмотр улиц» от мая 2021 года.
Технологическая 8 «а», изображение сервиса «Просмотр улиц» от мая 2021 года.. Фото: Google-карты

По данным «Гамбита», сделку якобы курировал замглавы департамента горхозяйства Владимир Стаканов, который сейчас находится в СИЗО. Его подозревают в получении взятки.

В пресс-службе мэрии «ПМ» отказались комментировать эту публикацию:

«Сообщения, рассуждения и версии, размещённые в анонимных тг-каналах, не комментируем».

Корреспондент «ПМ» позвонил Владимиру Егорову, однако на звонок он не ответил. Сообщение в «Телеграме» было прочитано, но осталось без ответа.

«ПМ» направил официальный запрос в АО «АБЗ».

  • Ранее депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков обвинил мэрию в простаивании асфальтобетонного завода (АБЗ) и срыве дорожного ремонта и обратился к силовикам. Однако в администрации города заявляют, что работа предприятия зависит не от них.
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