Егоров угрожал главе «АБЗ» и заявлял о договоренностях с Логиновым? Что известно

Posted 6 сентября, 06:36
Published 6 сентября, 06:36
Modified 6 сентября, 09:34
Updated 6 сентября, 09:34
Аудиозапись опубликовали в анонимном телеграм-канале «Сибирский Гамбит». Там утверждают, что Егоров-старший хотел купить по низкой цене без конкуренции у мэрии строения и земельный участок на улице Технологической, 8 «а». Однако на тендер заявился АБЗ, поэтому Егоров-старший вместе со своим сыном Константином решил поговорить с руководителем завода.
Егоров: Ты мне скажи, ***** [зачем] ты пошел на тендер? Я тебя не видел. Не спросил меня ***** [ничего]. Где-то взял денег, расскажи.
Ляшко: Позвонил Антону [Владимировичу — сыну Егорова], чтобы спросить, он заявился — нет.
Егоров: Заявились. Дальше что?
Ляшко: Он мне не ответил, поэтому я и пошел туда [на тендер].
Егоров-младший: Ты ему позвонил, ты не знал, что он в самолете летит?
Ляшко: Нет.
Егоров: Мы просрали тендер, ***** [зачем] это вы сделали?
Ляшко: Не могу ответить.
Егоров: Я договаривался с Логиновым, со всеми. Нормально это, да? Я не буду делить власть, мне ***** [все равно], понимаешь. Если мне надо, я в две секунды заберу это все. Все имущество вместе с базой.
Ляшко: Я все эти претензии написал с одной единственной целью, чтобы обратить внимание на АБЗ.
Егоров: Поэтому давай не будем это… Если какие-то дела… У тебя телефон мой есть?
Ляшко: Нету.
Егоров: Запиши.
Егоров-мадший: А он не будет звонить, он мне не звонит.
Егоров: Куда он денется? Не будет, значит приеду ******* [изобью]. Мне сейчас не до демократии.
«Проспект Мира» нашел торги по этой недвижимости. Они проводились еще в октябре 2023 года. Организатором выступила «Муниципальная управляющая компания Красноярска», на торги заявились две компании — «АБЗ» и «Сибиряк». Завод выиграл аукцион, отдав 31,7 млн рублей, когда «Сибиряк» предложил 30,3 млн рублей.
По информации сервиса «2Гис», по адресу Технологическая, 8 «а» находятся складские помещения.
По данным «Гамбита», сделку якобы курировал замглавы департамента горхозяйства Владимир Стаканов, который сейчас находится в СИЗО. Его подозревают в получении взятки.
В пресс-службе мэрии «ПМ» отказались комментировать эту публикацию:
«Сообщения, рассуждения и версии, размещённые в анонимных тг-каналах, не комментируем».
Корреспондент «ПМ» позвонил Владимиру Егорову, однако на звонок он не ответил. Сообщение в «Телеграме» было прочитано, но осталось без ответа.
«ПМ» направил официальный запрос в АО «АБЗ».