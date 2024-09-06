Красноярские нефтяники приняли участие в форуме ТИМ «Юниор»

В этом году нефтяники «РН-Ванкор» и «Движение первых» выпустили в Енисей мальков стерляди — ценной рыбы, занесенной в Красную книгу. Компания ежегодно восполняет водные биологические ресурсы на территории реализации проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае и на Таймыре. С момента начала работы предприятие выпустило в водоемы региона более 10 миллионов мальков ценных пород рыб осетровых и лососевых семейств, таких как осетр, стерлядь, сиг, хариус и нельма.