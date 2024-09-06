Красноярские нефтяники приняли участие в форуме ТИМ «Юниор»

Posted 6 сентября, 04:52
Published 6 сентября, 04:52
Modified 6 сентября, 05:51
Updated 6 сентября, 05:51
Программа форума в этом году посвящена общероссийскому движению молодежи «Движение Первых». На слете юниоровцы работали над развитием лидерских навыков, определяли свой профессиональный путь, формировали деловые и управленческие качества на мастер-классах с приглашенными экспертами.
Специалисты «РН-Ванкор» провели лекцию о карьерном росте на крупном промышленном предприятии и мастер-класс по проектированию профессионального будущего.
Крупнейшее нефтедобывающее предприятие края работает над профориентацией талантливых школьников, над подготовкой к поступлению в ведущие вузы страны и дальнейшее трудоустройство.
В компании действует программа «Школа — колледж/вуз — предприятие». Она обеспечивает постоянный приток молодых специалистов с высоким уровнем подготовки. Первая ступень корпоративной системы непрерывного образования — «Роснефть-классы» в школах.
«РН-Ванкор» курирует «Роснефть-классы» в Дудинке, Красноярске, Туруханске и Игарке. Программа обучения нацелена на получение образования с углубленным изучением математики, физики, химии и информатики. Школьники также знакомятся с профильными специальностями нефтегазовой отрасли, участвуют в тренингах и конкурсах, научно-технических конференциях. За 17 лет работы «Роснефть-классов» в Красноярском крае их выпускниками стали более 950 школьников, которые поступили в различные технические вузы страны.
В прошлом году нефтяники организовали с «Движением Первых» совместную акцию по высаживанию деревьев. Почти 400 тысяч сосен и сибирских елей высадили на площади 200 гектаров в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.
В этом году нефтяники «РН-Ванкор» и «Движение первых» выпустили в Енисей мальков стерляди — ценной рыбы, занесенной в Красную книгу. Компания ежегодно восполняет водные биологические ресурсы на территории реализации проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае и на Таймыре. С момента начала работы предприятие выпустило в водоемы региона более 10 миллионов мальков ценных пород рыб осетровых и лососевых семейств, таких как осетр, стерлядь, сиг, хариус и нельма.