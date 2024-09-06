Красноярский депутат пробил колесо своего «Кайена» и призвал сменить мэрию

Posted 6 сентября, 04:40
Published 6 сентября, 04:40
Modified 9 сентября, 11:04
Updated 9 сентября, 11:04
Накануне, 5 сентября, депутат горсовета Иван Петров в своем телеграм-канале рассказал, что пробил шину и погнул диск своего автомобиля на улице Калинина.
По словам Петрова, он ехал со скоростью не более 30 км/ч и в какой-то момент наехал на яму, из которой торчит арматура.
«В этом районе я езжу сравнительно не часто и не знаю всех ловушек. В Ленинском и Кировском районах я уже выучил, где есть ямы, и уже заранее перестраиваюсь в безопасную полосу.
Особенно забавно слушать в городском совете, что с дорогами у нас всё нормально. Есть мелкие проблемы. В остальном всё хорошо».
После этого депутат предложил сменить мэрию, «пока город окончательно не развалился».
«Городом рулят подрядчики и их покровители. На горожан этим людям плевать», — заявил Петров.
Ранее общественники, некоторые депутаты горсовета и краевого ЗС выступили с заявлением уволить главу Красноярска Владислава Логинова. Они считают, что он не справляется со своими обязанностями. Мэр, в свою очередь, считает, что прозвучавшая критика вышла за рамки «цивилизованных оценок».