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Posted 6 сентября, 04:40

Published 6 сентября, 04:40

Modified 9 сентября, 11:04

Updated 9 сентября, 11:04

Красноярский депутат пробил колесо своего «Кайена» и призвал сменить мэрию

Красноярский депутат пробил колесо своего «Кайена» и призвал сменить мэрию

6 сентября 2024, 04:40
Фото: Иван Петров / соцсети
Депутат красноярского горсовета Иван Петров пробил шину на своем «Кайене». Он наехал на кусок арматуры.

Накануне, 5 сентября, депутат горсовета Иван Петров в своем телеграм-канале рассказал, что пробил шину и погнул диск своего автомобиля на улице Калинина.

Фото: Иван Петров / соцсети

По словам Петрова, он ехал со скоростью не более 30 км/ч и в какой-то момент наехал на яму, из которой торчит арматура.

«В этом районе я езжу сравнительно не часто и не знаю всех ловушек. В Ленинском и Кировском районах я уже выучил, где есть ямы, и уже заранее перестраиваюсь в безопасную полосу.
Особенно забавно слушать в городском совете, что с дорогами у нас всё нормально. Есть мелкие проблемы. В остальном всё хорошо».

После этого депутат предложил сменить мэрию, «пока город окончательно не развалился».

«Городом рулят подрядчики и их покровители. На горожан этим людям плевать», — заявил Петров.

Ранее общественники, некоторые депутаты горсовета и краевого ЗС выступили с заявлением уволить главу Красноярска Владислава Логинова. Они считают, что он не справляется со своими обязанностями. Мэр, в свою очередь, считает, что прозвучавшая критика вышла за рамки «цивилизованных оценок».

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