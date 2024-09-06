Красноярский депутат пробил колесо своего «Кайена» и призвал сменить мэрию

Ранее общественники, некоторые депутаты горсовета и краевого ЗС выступили с заявлением уволить главу Красноярска Владислава Логинова. Они считают, что он не справляется со своими обязанностями. Мэр, в свою очередь, считает, что прозвучавшая критика вышла за рамки «цивилизованных оценок».