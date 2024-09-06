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Posted 6 сентября, 01:54

Published 6 сентября, 01:54

Modified 6 сентября, 01:55

Updated 6 сентября, 01:55

«Может пешком?»: красноярцы встали в огромную пробку из-за перекрытия Дубровинского

«Может пешком?»: красноярцы встали в огромную пробку из-за перекрытия Дубровинского

6 сентября 2024, 01:54
Фото: cam.krk.ru
Сегодня утром, 6 сентября, жители Красноярска попали в огромную пробку на улице Дубровинского. Накануне там провалился асфальт на проезжей части.

5 сентября на Дубровинского в районе дома №104 в результате порыва трубопровода на проезжей части провалился асфальт. Утром 6 сентября в СГК сообщили, что специалисты устранили порыв трубы и вернули горячую воду в дома.

По словам коммунальщиков, до субботы будет ограничен проезд по Дубровинского в сторону Коммунального моста. Для движения будет открыта одна полоса в сторону ЖД вокзала для объезда аварийного участка.

Судя по данным 2gis, пробка начинается на улице Дубровинского в районе памятника Виктору Астафьеву и тянется вплоть до Николаевского моста.

На участке улицы Дубровинского между Кирова и Перенсона работают сотрудники ДПС и регулируют дорожное движение.

Фото: 2gis.ru

Судя по комментариям некоторых красноярцев пробка застала врасплох, другие недовольны работой регулировщиков.

«Может пешком?», — говорит Андрей
«Вот и началось», — отмечает Александр.
«Что началось-то с утра пораньше?», — пишет Сергей
«Что происходит? Откуда пробка?», — спрашивает Тимофей
«Серьезно? Регулировщики?», — недоумевает Марина
«Это капец. Обучил бы их кто», — отвечает Константин.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Транспорт#Коммунальная авария#Дубровинского#Пробка#Водители
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