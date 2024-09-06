«Может пешком?»: красноярцы встали в огромную пробку из-за перекрытия Дубровинского

Posted 6 сентября, 01:54
Published 6 сентября, 01:54
Modified 6 сентября, 01:55
Updated 6 сентября, 01:55
5 сентября на Дубровинского в районе дома №104 в результате порыва трубопровода на проезжей части провалился асфальт. Утром 6 сентября в СГК сообщили, что специалисты устранили порыв трубы и вернули горячую воду в дома.
По словам коммунальщиков, до субботы будет ограничен проезд по Дубровинского в сторону Коммунального моста. Для движения будет открыта одна полоса в сторону ЖД вокзала для объезда аварийного участка.
Судя по данным 2gis, пробка начинается на улице Дубровинского в районе памятника Виктору Астафьеву и тянется вплоть до Николаевского моста.
На участке улицы Дубровинского между Кирова и Перенсона работают сотрудники ДПС и регулируют дорожное движение.
Судя по комментариям некоторых красноярцев пробка застала врасплох, другие недовольны работой регулировщиков.
«Может пешком?», — говорит Андрей
«Вот и началось», — отмечает Александр.
«Что началось-то с утра пораньше?», — пишет Сергей
«Что происходит? Откуда пробка?», — спрашивает Тимофей
«Серьезно? Регулировщики?», — недоумевает Марина
«Это капец. Обучил бы их кто», — отвечает Константин.