На Дубровинского до субботы ограничили проезд из-за огромной ямы в асфальте

В четверг, 5 сентября, в Красноярске на Дубровинского в районе дома №104 провалился асфальт и на проезжей части появилась огромная яма. После этого на улице образовалась пробка. Позднее выяснилось, что причиной провала асфальта стала коммунальная авария.