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Posted 6 сентября, 00:46

Published 6 сентября, 00:46

Modified 6 сентября, 01:14

Updated 6 сентября, 01:14

На Дубровинского до субботы ограничили проезд из-за огромной ямы в асфальте

На Дубровинского до субботы ограничили проезд из-за огромной ямы в асфальте

6 сентября 2024, 00:46
Фото: t.me/gibdd124
В Красноярске на сутки ограничили проезд по улице Дубровинского. Ранее там провалился асфальт.

В четверг, 5 сентября, в Красноярске на Дубровинского в районе дома №104 провалился асфальт и на проезжей части появилась огромная яма. После этого на улице образовалась пробка. Позднее выяснилось, что причиной провала асфальта стала коммунальная авария.

Фото: t.me/gibdd124

Утром 6 сентября в СГК сообщили, что специалисты устранили порыв трубы и вернули горячую воду в дома.

«Но дорога останется перекрыта для выполнения ремонта стенки канала, в который уложена труба».

В течение суток будет ограничен проезд по Дубровинского в сторону Коммунального моста. Для движения будет открыта одна полоса в сторону ЖД вокзала для объезда аварийного участка.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Коммунальная авария#Дубровинского#СГК#Яма
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