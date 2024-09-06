На Дубровинского до субботы ограничили проезд из-за огромной ямы в асфальте

Posted 6 сентября, 00:46
Published 6 сентября, 00:46
Modified 6 сентября, 01:14
Updated 6 сентября, 01:14
В четверг, 5 сентября, в Красноярске на Дубровинского в районе дома №104 провалился асфальт и на проезжей части появилась огромная яма. После этого на улице образовалась пробка. Позднее выяснилось, что причиной провала асфальта стала коммунальная авария.
Утром 6 сентября в СГК сообщили, что специалисты устранили порыв трубы и вернули горячую воду в дома.
«Но дорога останется перекрыта для выполнения ремонта стенки канала, в который уложена труба».
В течение суток будет ограничен проезд по Дубровинского в сторону Коммунального моста. Для движения будет открыта одна полоса в сторону ЖД вокзала для объезда аварийного участка.