Операторы незаконно опутали красноярские ЛЭП оптоволокном. Чем это опасно?

Posted 6 сентября, 05:07
Published 6 сентября, 05:07
Modified 10 сентября, 07:08
Updated 10 сентября, 07:08
UPD. 09.09.2024
«Ростелеком» отметил на запрос редакции по поводу нелегитимного размещения ВОЛС и судебных разбирательств с «Россетями». Прочесть его можете ниже, блоке о том, насколько велика проблема.
Помимо очевидной незаконности таких подключений, есть и куда более неприятные нюансы для простых жителей. К примеру, кое-как прокинутые кабели могут привести к авариям и отключению электричества, а в случае каких-то работ на сетях — к отключению интернета у клиентов.
«Проспект Мира» выяснил у «Россетей», насколько опасно сложившееся положение и можно ли найти выход из ситуации.
Как пояснил директор по информационным технологиям «Россети Сибирь» Олег Швецов, операторы не заинтересованы в согласовании размещения ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) — им нужно как можно скорее провести кабели и подключить клиентов:
«Им все равно на нашу надежность, им все равно на наши какие-то там проблемы. Поэтому они нанимают, как правило, подрядные организации по строительству этих волсов. Те, в свою очередь, по регионам набирают субподрядчиков. И вот эта цепочка, она обширная, и есть подозрение, что сильно не контролируется телекомами. Соответственно, там, внизу, в полях на наших линиях начинают нелегально это все подвешивать в надежде, что „Ростелеком“ и все остальные потом это легализуют. И в связи с этим вот этот разрыв, желание быстрее получить прибыль и нежелание учитывать надежность, рождает незаконный подвес среди крупных операторов».
Близкий к одному из крупных операторов связи собеседник «ПМ», пожелавший остаться анонимным, подтвердил предположения Швецова. По его словам, тратить время на легализацию ВОЛС оператору невыгодно, ведь в этом бизнесе время — деньги. Штрафы за незаконный подвес оборудования копеечные, для компании с многомиллионной прибылью они фактически не заметны.
«Компания просто подвешивает волсы и надеется, что они протянут как можно дольше. Просто так отключить их энергетики не имеют права, чем и пользуются операторы связи. Если заставляют снять через суд — окей, снимут и оплатят штраф, потом снова повесят. Многие даже никак не маркируют оборудование, пойди найди владельца и предъяви ему. Мнение „Россетей“ по этому вопросу у нас никого не волнует», — отметил собеседник.
«Россети» действительно не имеют права снимать незаконно установленное оборудование, подтвердил Олег Швецов. А на законное решение проблемы уходит масса времени:
«Мы, естественно, оформляем акты бездоговорного подвеса, направляем крупным операторам свои претензии. Они часть признают, часть не признают. „Ростелеком“ страдает тем, что вообще не признает, с ним прям большая проблема: на официальный ответ у них регламентировано 30 дней, соответственно, дают ответ формальный: „Это сети не наши“. После этого мы начинаем с ними переговоры, выдаем доказательную базу более подробно, выезжаем на объекты совместно и постепенно доказываем. Но они прекрасно знают, что это их объекты. Важно тянуть время — чем дольше, тем лучше. Чтобы, в общем, все работало. Мы не имеем права их просто так взять и скинуть, отрезать этот кабель. Это будет называться вандализм. И законодательная база, которая сейчас действует, не позволяет нам сделать это просто так».
Законных методов для решения проблемы не так много — контролирующие органы и суд. Но оба этих метода оказываются недостаточно эффективными.
«Мы можем пойти в прокуратуру. И такая практика есть. Прокуратура выставляет штраф оператору, небольшой — несколько тысяч рублей и, естественно, предписание урегулировать нарушения. Доходы крупных операторов измеряются миллиардами, поэтому заплатить несколько тысяч и продолжать висеть незаконно — не проблема, — отметил Швецов. — А так как потребителями являются и предприятия, и граждане, и военные, и различные другие компетентные органы, мы не можем просто так взять и отрезать этот кабель, потому что рискуем парализовать работу некоторых предприятий и других важных объектов. Если просто возьмем и отрежем кабель, это вандализм. Поэтому мы идем по законному пути и добиваемся судебного решения. Но даже когда заканчивается официальная процедура, мы должны, по сути, понудить к заключению договора и оплате. Но часто предприятие просто берет и перерегистрируется: например, было ООО „Сибирский Медведь“, а теперь ООО „СМ“, и все — надо начинать новую судебную процедуру, которая опять может продлиться годы».
По словам технического специалиста, мелкие провайдеры доставляют не меньше проблем, чем крупные. Их сети небольшие, зато самих провайдеров очень много. К примеру, в Горном Алтае построено немало баз отдыха — и всем нужен интернет. Так что мелкие провайдеры вешают по несколько ВОЛС в день, не оставляя никаких маркировок. Чтобы обследовать все линии каждый день не хватит персонала — это тысячи километров ЛЭП. Швецов отметил, что если попытаться ежедневно чистить опоры от незаконных кабелей, то сил не хватит ни на ремонт, ни на обслуживания собственного оборудования, а это основная задача энергетиков.
Для примера возьмем Красноярский край. По данным «Россетей», самым злостным нарушителям стал «Ростелеком» — оператор без договора подвесил ВОЛС на более чем 18 тысяч опор. Далее идет «Эр-Телеком Холдинг», он же «Дом.ру» — 6412 занятых опор. Третьим в списке идет провайдер «Игра-Сервис» — на их счету, по словам энергетиков, 2379 опор с бездоговорным подвесом ВОЛС.
Провайдер «Игра-Сервис» отрицает обвинения «Россетей» в незаконном размещении оборудования. По их словам, если ВОЛС установлен — на него точно есть разрешение.
«У нас все официально, договор есть с Красэнерго, все как положено. По-другому нельзя, у них работают ревизионные группы, делают совместные выезды. Там все на контроле жестком», — отметили в пресс-службе компании.
Редакция «Проспекта Мира» не смогла получить оперативный комментарий провайдеров Ростелеком» и «Эр-Телеком Холдинг», мы направили им запросы с просьбой прокомментировать эту информацию.
Позже «Ростелеком» ответил на наш запрос. В пресс-службе провайдера заявили, что случаев незаконного размещения или подключения средств связи на опорах ЛЭП в практике Красноярского филиала компании нет.
«Красноярский филиал ПАО „Ростелеком“ не отказывался и не отказывается от заключения договоров на установку средств связи с собственниками опор ЛЭП, — отметили в компании. — ПАО „Россети Сибирь“ согласно п. 6 ФЗ „О связи“ инициировало процесс заключения возмездных договоров на установку средств связи на опорах ЛЭП только в 2023 году, ранее плата не взималась. „Ростелеком“ без возражений и быстро включился в процесс. Был проведен совместный осмотр инфраструктуры для определения адресов, точек крепления и количества оборудования и линий связи. По результатам подтверждённого использования объектов электросетевого хозяйства идет заключение договоров. По уже заключённым договорам Красноярский филиал ПАО „Ростелеком“ вносит арендную плату, в том числе и за прошлые времена».
Что касается судебных разбирательств с «Россетями», то в компании это прокомментировали так:
«Допускаем, что судебное производство — это способ заключения договоров, который, по мнению ПАО „Россети Сибирь“, является наиболее правильным. Для Красноярского филиала не имеет значения способ, главное результат. Так, уже оформлены договоры по многим районам Красноярского края, эта работа планомерно продолжается».
Всего, по данным «Россетей», речь идет о более чем 30 тысячах опор ЛЭП в Красноярском крае, занятых нелегально подвешенным оборудованием. В других регионах Сибири ситуация не лучше. К примеру, в Омской области, говорят энергетики, «Ростелеком» без разрешения занял 5891 опору, еще 3647 — «Дом.ру». На всю область приходится почти 20 тысяч незаконно занятых опор. В Алтайском крае провайдеры заняли там без разрешения более 5 тысяч опор ЛЭП.
По словам Олега Швецова, каждый такой случай может потенциально привести к аварии:
«Если посмотреть фотографии актов выявления бездоговорного потребления, они выглядят следующим образом: перечень объектов, на которых подвешен кабель — это опоры, номера опор и фотографии, как они подвешены. Зачастую кабель подвешивается накручиванием какой-то проволоки, которая при ветровой нагрузке в несколько этапов просто ломается (в отличие от заводского крепежа, который стандартизован, аттестован и надежен) — кабель начинает провисать. В итоге его рвет проходящий автотранспорт либо оптоволоконный кабель сильно провисает. При порывах ветра, происходит перехлест через провода электроснабжения, и как следствие возникает авария на сети. И, соответственно, прекращается электроснабжение поселков, объектов и так далее.
Я не говорю про то, что нормативы которые в энергетике приняты по подвесу волс, и правила производства работ, тоже нарушаются. Соответственно, это создает еще и угрозу для наших сотрудников, когда они проводят ремонты и обслуживание электрической сети».
Как пояснил Олег Швецов, на самом деле стоимость аренды ЛЭП для провайдеров вряд ли будет ощутима. Чаще всего операторы подключают ВОЛС к распределительной сети, которая идет по улицам деревень и поселков, ставка по которой — 80 рублей за опору в месяц. Если кабель тянется на 200-300 метров, то совокупная стоимость аренды будет сопоставима с суммой, которую платит всего один абонент за интернет в месяц.
«Есть важное преимущество легализации, если говорить о работе телекома вдолгую. В распределительной сети часто идут небольшие реконструкции: замена опор или провода, перенос линии на несколько метров из-за ремонта дороги или застройки территории. Наш персонал всегда пользуется легальной базой всех договоров, что и где подвешено, кому это принадлежит. Соответственно, если информации нет, то практически невозможно предупредить провайдера о работах.
Зачастую это не позволяет провести ремонт без прекращения работы оптоволоконной линии — самый простой и частый случай, длины кабеля не хватает на перенос. Соответственно, кабель приходится убирать и хранить в надежде, что объявится собственник и заберет его обратно. Но у конечного потребителя услуг провайдера итог может быть лишь один — пропадет соединение», — заключил технический специалист.
Пока же с операторами приходится судиться и принуждать их либо к демонтажу оборудования, либо к заключению договора аренды.