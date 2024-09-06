Операторы незаконно опутали красноярские ЛЭП оптоволокном. Чем это опасно?

По словам технического специалиста, мелкие провайдеры доставляют не меньше проблем, чем крупные. Их сети небольшие, зато самих провайдеров очень много. К примеру, в Горном Алтае построено немало баз отдыха — и всем нужен интернет. Так что мелкие провайдеры вешают по несколько ВОЛС в день, не оставляя никаких маркировок. Чтобы обследовать все линии каждый день не хватит персонала — это тысячи километров ЛЭП. Швецов отметил, что если попытаться ежедневно чистить опоры от незаконных кабелей, то сил не хватит ни на ремонт, ни на обслуживания собственного оборудования, а это основная задача энергетиков.