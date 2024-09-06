Певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера. Почему это плохо и опасен ли квадробинг

После случившегося мама девочки заявила, что певица публично унизила ее ребенка. Женщина заявила, что у ее дочери произошел нервный срыв, ее начали травить в школе, она не хочет выходить на улицу и теперь ей нужна помощь психолога. Сообщается, что родители написали на певицу заявление в полицию.