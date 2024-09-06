Певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера. Почему это плохо и опасен ли квадробинг

Posted 6 сентября, 09:14
Published 6 сентября, 09:14
Modified 6 сентября, 09:16
Updated 6 сентября, 09:16
Квадробинг — популярное среди детей и подростков увлечение, которое заключается в перевоплощении в образ животного и копировании его повадок.
Дети надевают маски и хвосты, выполняя различные движения. Смысл квадробинга в том, чтобы максимально приблизиться к поведению кошки, собаки или других животных.
30 августа во время выступления певицы Мии Бойка в ямальском Надыме организаторы вывели на сцену потерявшуюся 8-летнюю девочку в кошачьей маске и с хвостом. Исполнительница спросила у ребенка, котенок та или «не дай бог квадробер».
После ответа, что девочка — квадробер, Мия Бойка спросила зрителей: «Кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Многие начали кричать, что негативно относятся к этому увлечению.
После случившегося мама девочки заявила, что певица публично унизила ее ребенка. Женщина заявила, что у ее дочери произошел нервный срыв, ее начали травить в школе, она не хочет выходить на улицу и теперь ей нужна помощь психолога. Сообщается, что родители написали на певицу заявление в полицию.
В соцсетях девочку публично поддержали Егор Крид, Ксения Собчак, Клава Кока и Екатерина Мизулина.
После скандала Мия Бойка заявила, что квадроберы — «чуждые российскому обществу веяния, пришедшие с запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом».
«Я не могу молча смотреть, как дети не просто переодеваются в костюмы животных и мило бегают по парку. В некоторых случаях они едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей, кусая их, и выполняют подобные задания от других квадроберов в специальных группах в соцсетях! Давайте называть вещи своими именами. Это ненормально! И я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить свое общество от этого разрушения.
Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет „Mommy one“ и „Mommy two“?»
Певица добавила, что ей жаль, что из-за «возникшего хайпа» другие дети начали нападать на девочку.
«Нападайте на меня. Она ни в чем не виновата. Просто она хочет „тоже быть модной“. Оставьте ее в покое».
Детский и подростковый психолог Екатерина Бутачина в разговоре с «Проспектом Мира» назвала неэтичными действия певицы по отношению к девочке.
«Певица могла просто спросить у девочки, кошечка ли она и почему. Вместо этого она начала ее сравнивать. А детей никогда нельзя сравнивать ни с кем и ни с чем. Ребенок индивидуален.
Девочка сняла маску и у нее было открыто лицо. Она не боялась ответить. Однако она стояла беззащитная и никто не вступился за ребенка.
Целый зал начал высказывать негативную реакцию в отношении квадроберов. Девочка просто растерялась».
На сцене девочка сказала, что некоторым нравится квадробинг и она тоже решила этим заняться. По мнению психолога, ребенок начал пробовать новый вид деятельности и захотел на определенном этапе своего возраста быть похожим на тех, кто увлекается квадробингом.
«Исходя из своего опыта и того, что сказала девочка, она не хотела быть кошкой и иметь ее повадки. Это просто увлечение и подражание.
Насколько я знаю, у девочки есть и другие увлечения. Тем более нет подтверждения тому, что ребенок действительно занимается квадробингом. А то, что взрослый человек [певица] не понимает детскую психологию, это, конечно, печально».
Детский и подростковый психолог в беседе с «ПМ» считает, что квадробинг — субкультура с определенными мышлением и установками, которые «не подходят большой массе нашего общества».
«Дети, которые увлекаются квадробингом, надевают маску и прячут за ней свое лицо, изображают повадки животных и имитируют их голосом.
Если ребенок поиграл 1-2 часа и переключился на другие занятия — спорт, творчество и другие увлечения, то это нормально.
Однако, если ребенок принимает образ жизни другого существа и живет не образом человека, а животного — это уже грань нормы и патология».
Екатерина Бутачина отметила, что, когда ребенок начинает считать квадробинг образом жизни, это говорит о его неуверенности в себе и заниженной самооценке. Надевая маску, он прячет свои истинные черты лица и начинает чувствовать себя увереннее.
Психолог подчеркивает, что в первую очередь родителям необходимо присмотреться и прислушаться, и выяснить, почему их ребенок, надевая маску, ведет себя более уверенно, чем без нее.
«Если ребенок просто играет, то родителям нужно с ним поговорить: Ты надел маску и перчатки. Что ты хочешь показать и рассказать? Какое это животное?
Здесь должен быть простой диалог и нужно послушать, что скажет ребенок. Очень часто за всем этим прячется проблема в отношениях между родителями и детьми. Родители просто-напросто боятся увидеть проблему, потому что ее нужно решать.
Я всегда говорю: если вы что-то увидели, придите на консультацию, мы с вами разберемся и поймем — это просто какая-то игра или этап взросления.
В том случае, если мы поймем, что существует какая-то проблема, мы найдем причину и будем работать над тем. Вернем ребенка в положительное эмоциональное состояние, чтобы в семье был баланс».