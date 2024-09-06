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Posted 6 сентября, 01:14

Published 6 сентября, 01:14

Modified 6 сентября, 07:20

Updated 6 сентября, 07:20

Похолодание до +11 и дожди ждут красноярцев на выходных. Публикуем прогноз

Похолодание до +11 и дожди ждут красноярцев на выходных. Публикуем прогноз

6 сентября 2024, 01:14
Фото: prmira.ru
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 7 и 8 сентября.

По данным gismeteo, в субботу, 7 сентября, утром будет +11. Днем температура воздуха составит +17 градусов. К вечеру столбик термометра опустится до +13. Небольшой дождь ожидается ночью, однако к утру он закончится и весь день будет без осадков.

В воскресенье, 8 сентября, ожидается +11, днем до +14 градусов. Вечером температура воздуха снизится до +12. По прогнозам, небольшой дождь будет ночью, утром и вечером: ожидается до 2,3 мм осадков.

Фото: gismeteo.ru

В субботу и воскресенье порывы ветра составят от 3 до 8 м/с.

  • Часть красноярцев уже жалуются на холод в квартирах и спрашивают, когда дадут отопление. Другие красноярцы отмечают, что сейчас ещё рано — некоторые утверждают, что после включения отопления людям станет жарко и потом придут большие платежки.
  • Тут синоптик рассказал, когда в Красноярск придут первые заморозки и стоит ли ждать бабьего лета.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Выходные#Дождь#Прогноз#Осень#Сентябрь
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