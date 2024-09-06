Похолодание до +11 и дожди ждут красноярцев на выходных. Публикуем прогноз

Posted 6 сентября, 01:14
Published 6 сентября, 01:14
Modified 6 сентября, 07:20
Updated 6 сентября, 07:20
По данным gismeteo, в субботу, 7 сентября, утром будет +11. Днем температура воздуха составит +17 градусов. К вечеру столбик термометра опустится до +13. Небольшой дождь ожидается ночью, однако к утру он закончится и весь день будет без осадков.
В воскресенье, 8 сентября, ожидается +11, днем до +14 градусов. Вечером температура воздуха снизится до +12. По прогнозам, небольшой дождь будет ночью, утром и вечером: ожидается до 2,3 мм осадков.
В субботу и воскресенье порывы ветра составят от 3 до 8 м/с.