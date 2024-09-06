Прокурор запросил Глискову 14 лет колонии и штраф 10 млн рублей

Posted 6 сентября, 06:14
Published 6 сентября, 06:14
Modified 6 сентября, 06:35
Updated 6 сентября, 06:35
Вести съемку запретили на заседании в Центральном районном суде, где сегодня, 6 сентября, проходило заседание.
Глискова обвиняют в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей.
За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.
Защита ходатайствовала о возвращении дела прокурору на доработку, чтобы устранить противоречия и неясности.
«Это и отсутствие публикаций, интервью с негативными высказываниями Александра Глискова в указываемый свидетелями период, и неконкретизированные и описанные общими формулировками обстоятельства и другие», — сообщили в партии.
Защита подчеркнула, что в суде не исследовали материалы, содержащие критические высказывания, события после якобы получения взятки. Защитники также указывали на недостаточность доказательств.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Следующее заседание по делу Глискова назначили на 10 сентября.