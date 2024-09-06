Прокурор запросил Глискову 14 лет колонии и штраф 10 млн рублей

Глискова обвиняют в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей.