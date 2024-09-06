prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября, 06:14

Published 6 сентября, 06:14

Modified 6 сентября, 06:35

Updated 6 сентября, 06:35

Прокурор запросил Глискову 14 лет колонии и штраф 10 млн рублей

Прокурор запросил Глискову 14 лет колонии и штраф 10 млн рублей

6 сентября 2024, 06:14
Фото: prmira.ru
Прокурор запросил для депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова 14 лет колонии строгого режима и штраф 10 миллионов рублей, сообщают в ЛДПР Красноярского края.

Вести съемку запретили на заседании в Центральном районном суде, где сегодня, 6 сентября, проходило заседание.

Глискова обвиняют в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей.

За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.

Защита ходатайствовала о возвращении дела прокурору на доработку, чтобы устранить противоречия и неясности.

«Это и отсутствие публикаций, интервью с негативными высказываниями Александра Глискова в указываемый свидетелями период, и неконкретизированные и описанные общими формулировками обстоятельства и другие», — сообщили в партии.

Защита подчеркнула, что в суде не исследовали материалы, содержащие критические высказывания, события после якобы получения взятки. Защитники также указывали на недостаточность доказательств.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Следующее заседание по делу Глискова назначили на 10 сентября.

Читайте также:
Экс-губернатор Толоконский не смог дать показания по делу ГлисковаДепутата Сергея Натарова допросили по делу Александра Глискова. Что он рассказалЭкс-мэра Красноярска Сергея Ерёмина допросили по делу Глискова. Что он рассказал
#Владислав Савончик
Подпишитесь
Популярное