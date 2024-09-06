Рабочая группа по газификации Красноярского края не собиралась уже 9 месяцев. Почему?

Posted 6 сентября, 07:43
Published 6 сентября, 07:43
Modified 6 сентября, 07:45
Updated 6 сентября, 07:45
Как пишет депутат в своем телеграм-канале, на днях президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности проектной документации газопровода «Союз-Восток», проходящего по территории Монголии. По плану, этот газопровод должен стать частью «Силы Сибири-2», через который планируется поставлять газ в Красноярский край.
Однако на уровне региона, продолжает и. о. главы фракции ЛДПР, этот вопрос не обсуждается.
«Первый и последний раз специально созданная депутатская комиссия собиралась в январе. На ней, помимо прочего, я поднимал вопросы перевода на газ ТЭЦ и доведения газа до максимально возможного числа городов и сёл края. Министерство взяло эти вопросы в проработку, но никаких новостей о газификации нет. Считаю необходимым активизировать работу и довести газ в первую очередь до потребителей края. Также в адрес председателя комиссии направляю обращение с целью активизировать и отрегулировать ее работу, а также собраться, наконец, за круглым столом и посмотреть, что сделано за прошедшие девять месяцев».
Рабочая группа по мониторингу и контролю реализации мероприятий, направленных на газификацию Красноярского края (официальное название) была создана 23 ноября 2023 года. Всего в ней, вместе с Алексеем Бойковым, состоит 15 депутатов, председатель — глава комитета по экономике и налоговой политике ЗС Егор Васильев.
Заявленные цели группы — разработка правовых актов и контроль деятельности краевых органов исполнительной власти. Единственное заседание группы прошло 25 января. Как следует из официального релиза, на нем замминистра промышленности Евгений Федосеев рассказал про подписанную еще в 2022 году генеральную схему газоснабжения региона и уточнил, что «окончательная трассировка еще будет уточняться». Председатель Васильев в свою очередь заявил, что «срок первого отчета ответственных за газификацию Красноярска лиц» — 1 марта 2024 года. Больше никаких публикаций о деятельности рабочей группы на сайте регионального парламента обнаружить не удалось.