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Posted 6 сентября, 07:43

Published 6 сентября, 07:43

Modified 6 сентября, 07:45

Updated 6 сентября, 07:45

Рабочая группа по газификации Красноярского края не собиралась уже 9 месяцев. Почему?

Рабочая группа по газификации Красноярского края не собиралась уже 9 месяцев. Почему?

6 сентября 2024, 07:43
Фото: ЗС Красноярского края
Специально созданная в ЗС депутатская рабочая группа по газификации Красноярского края провела всего одно заседание в январе 2024 года и больше не собиралась. На это обратил внимание член группы Алексей Бойков.

Как пишет депутат в своем телеграм-канале, на днях президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности проектной документации газопровода «Союз-Восток», проходящего по территории Монголии. По плану, этот газопровод должен стать частью «Силы Сибири-2», через который планируется поставлять газ в Красноярский край.

Однако на уровне региона, продолжает и. о. главы фракции ЛДПР, этот вопрос не обсуждается.

«Первый и последний раз специально созданная депутатская комиссия собиралась в январе. На ней, помимо прочего, я поднимал вопросы перевода на газ ТЭЦ и доведения газа до максимально возможного числа городов и сёл края. Министерство взяло эти вопросы в проработку, но никаких новостей о газификации нет. Считаю необходимым активизировать работу и довести газ в первую очередь до потребителей края. Также в адрес председателя комиссии направляю обращение с целью активизировать и отрегулировать ее работу, а также собраться, наконец, за круглым столом и посмотреть, что сделано за прошедшие девять месяцев».

Рабочая группа по мониторингу и контролю реализации мероприятий, направленных на газификацию Красноярского края (официальное название) была создана 23 ноября 2023 года. Всего в ней, вместе с Алексеем Бойковым, состоит 15 депутатов, председатель — глава комитета по экономике и налоговой политике ЗС Егор Васильев.

Заявленные цели группы — разработка правовых актов и контроль деятельности краевых органов исполнительной власти. Единственное заседание группы прошло 25 января. Как следует из официального релиза, на нем замминистра промышленности Евгений Федосеев рассказал про подписанную еще в 2022 году генеральную схему газоснабжения региона и уточнил, что «окончательная трассировка еще будет уточняться». Председатель Васильев в свою очередь заявил, что «срок первого отчета ответственных за газификацию Красноярска лиц» — 1 марта 2024 года. Больше никаких публикаций о деятельности рабочей группы на сайте регионального парламента обнаружить не удалось.

  • 29 февраля года Владимир Путин пообещал газифицировать Красноярск до 2030 года. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газ до Красноярска могут довести к 2028 году.
  • В августе губернатор Красноярского края Михаил Котюков в разговоре с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером обсуждал в том числе автономную газификацию сжиженным газом, «до прихода магистрали».

     

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#Экология#Владимир Путин#Михаил Котюков#Красноярский край#Газификация#Заксобрание#Алексей Бойков#ЗС#Егор Васильев#Алексей Миллер
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