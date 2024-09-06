Рабочая группа по газификации Красноярского края не собиралась уже 9 месяцев. Почему?

Заявленные цели группы — разработка правовых актов и контроль деятельности краевых органов исполнительной власти. Единственное заседание группы прошло 25 января. Как следует из официального релиза, на нем замминистра промышленности Евгений Федосеев рассказал про подписанную еще в 2022 году генеральную схему газоснабжения региона и уточнил, что «окончательная трассировка еще будет уточняться». Председатель Васильев в свою очередь заявил, что «срок первого отчета ответственных за газификацию Красноярска лиц» — 1 марта 2024 года. Больше никаких публикаций о деятельности рабочей группы на сайте регионального парламента обнаружить не удалось.