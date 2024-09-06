Стало известно о состоянии красноярца, которому было плохо возле поликлиники

Люди утверждают, что обратились за помощью в поликлинику, но там якобы отказались принимать пациента и посоветовали им вызвать скорую. В учреждении «ПМ» заявили, что к ним никто не обращался и сказали, что их сотрудники все равно не смогли бы помочь.