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Posted 6 сентября, 09:27

Published 6 сентября, 09:27

Modified 9 сентября, 11:06

Updated 9 сентября, 11:06

Стало известно о состоянии красноярца, которому было плохо возле поликлиники

Стало известно о состоянии красноярца, которому было плохо возле поликлиники

6 сентября 2024, 09:27
Фото: t.me/ngs24_krsk
В краевом минздраве рассказали «Проспекту Мира» о состоянии мужчины, которому стало плохо на одной из остановок Красноярска. Ранее очевидцы обвинили врачей поликлиники в бездействии.

Инцидент произошел 5 сентября на улице Курчатова возле городской поликлиники №4. Со слов очевидцев, мужчина сидел на остановке, в какой-то момент захрипел и упал.

Люди утверждают, что обратились за помощью в поликлинику, но там якобы отказались принимать пациента и посоветовали им вызвать скорую. В учреждении «ПМ» заявили, что к ним никто не обращался и сказали, что их сотрудники все равно не смогли бы помочь.

6 сентября в краевом минздраве «Проспекту Мира» сообщили, что сотрудники скорой помощи доставили мужчину в больницу, где его осмотрели врачи и отметили, что госпитализация не требуется.

Также в ведомстве рассказали, что при состояниях, угрожающих жизни, экстренную помощь оказывают сотрудники скорой медицинской помощи.

«Именно эти специалисты обладают необходимым оснащением и опытом. При этом врач поликлиники может оказать первую помощь до прибытия бригады скорой. Если человеку, который находится в поликлинике, потребовалась неотложная помощь, то медики ее, конечно окажут».
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