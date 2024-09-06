Стало известно о состоянии красноярца, которому было плохо возле поликлиники

Posted 6 сентября, 09:27
Published 6 сентября, 09:27
Modified 9 сентября, 11:06
Updated 9 сентября, 11:06
Инцидент произошел 5 сентября на улице Курчатова возле городской поликлиники №4. Со слов очевидцев, мужчина сидел на остановке, в какой-то момент захрипел и упал.
Люди утверждают, что обратились за помощью в поликлинику, но там якобы отказались принимать пациента и посоветовали им вызвать скорую. В учреждении «ПМ» заявили, что к ним никто не обращался и сказали, что их сотрудники все равно не смогли бы помочь.
6 сентября в краевом минздраве «Проспекту Мира» сообщили, что сотрудники скорой помощи доставили мужчину в больницу, где его осмотрели врачи и отметили, что госпитализация не требуется.
Также в ведомстве рассказали, что при состояниях, угрожающих жизни, экстренную помощь оказывают сотрудники скорой медицинской помощи.
«Именно эти специалисты обладают необходимым оснащением и опытом. При этом врач поликлиники может оказать первую помощь до прибытия бригады скорой. Если человеку, который находится в поликлинике, потребовалась неотложная помощь, то медики ее, конечно окажут».