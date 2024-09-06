У красноярского ТЮЗа появится театральный дворик под открытым небом

Posted 6 сентября, 05:42
Published 6 сентября, 05:42
Modified 18 сентября, 05:57
Updated 18 сентября, 05:57
После капитального ремонта ТЮЗ планируют официально открыть 19 октября. Театр откроется премьерой спектакля «Аладдин».
Как рассказали в ТЮЗе, новое пространство появится во внутреннем дворе между большой и малой сценой.
С мая по сентябрь там будут проходить концерты, спектакли, читки пьес, мастер-классы, творческие встречи и т. д. На территории дворика небольшая сцена, кафетерий и уличные столы с зонтами.
В ближайшее время стартуют работы по благоустройству пространства. Дворик планируют открыть к лету 2025 года.
В ТЮЗе отметили, что пространство будет создано на деньги от гранта, который театр выиграл в рамках конкурса «Устойчивые города РУСАЛа».