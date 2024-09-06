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Posted 6 сентября, 05:42

Published 6 сентября, 05:42

Modified 18 сентября, 05:57

Updated 18 сентября, 05:57

У красноярского ТЮЗа появится театральный дворик под открытым небом

У красноярского ТЮЗа появится театральный дворик под открытым небом

6 сентября 2024, 05:42
Фото: ktyz.ru
В Красноярске на территории ТЮЗа появится театральный дворик под открытым небом. Пространство планируют открыть к лету следующего года.

После капитального ремонта ТЮЗ планируют официально открыть 19 октября. Театр откроется премьерой спектакля «Аладдин».

Как рассказали в ТЮЗе, новое пространство появится во внутреннем дворе между большой и малой сценой.

Фото: ktyz.ru

С мая по сентябрь там будут проходить концерты, спектакли, читки пьес, мастер-классы, творческие встречи и т. д. На территории дворика небольшая сцена, кафетерий и уличные столы с зонтами.

В ближайшее время стартуют работы по благоустройству пространства. Дворик планируют открыть к лету 2025 года.

В ТЮЗе отметили, что пространство будет создано на деньги от гранта, который театр выиграл в рамках конкурса «Устойчивые города РУСАЛа».

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Культура#Красноярск#Искусство#Театр#Театр юного зрителя
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