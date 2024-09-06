В Дивногорске скоро откроют Центр спортивных единоборств

Posted 6 сентября, 04:14
Published 6 сентября, 04:14
Modified 6 сентября, 04:16
Updated 6 сентября, 04:16
Проект совместно реализуют компании Эн+ и Русал вместе с администрацией города. Эн+ и Русал взяли на себя обязательство по строительству центра, а мэрия — благоустройство территории. Сейчас уже возведено само здание и выполнены основные отделочные работы, заканчивается монтаж внутренних инженерных сетей. К середине сентября в центр привезут новую мебель и спортинвентарь, после чего спортивный объект начнет работу.
«Эн+ и РУСАЛ вкладывают большие деньги в развитие инфраструктуры городов, где живут и работают наши сотрудники. Очень важно, что в эту работу активно включается и глава города со всей командой. Администрация Дивногорска взяла на себя обязательства по благоустройству прилегающей к спорткомплексу территории. Подрядчик уже приступил к выполнению работ», — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
На территории в 6000 квадратных метров сделают проезд, парковку, установят ограждение и освещение, организуют пешеходные дорожки. Общая стоимость благоустройства составит около 30 миллионов рублей за счет средств краевого и муниципального бюджетов.
«Эн+ и РУСАЛ — наши надежные партнеры. Благодаря этому партнерству мы увеличиваем масштаб и значимость реализуемых проектов. Центр спортивных единоборств — настоящий подарок городу. Не сомневаюсь, что для многих ребят и тренеров он станет стимулом для новых побед. Наша совместная задача максимум — создать мультифункциональный объект с различными сценариями спортивной жизни. В ближайшие два года при поддержке министерства спорта построим три спортивные площадки: футбольную, многофункциональную и для игры в городки. Уверен, что мы создаем уникальный спортивный центр притяжения для всех горожан», — отметил глава Дивногорска Сергей Егоров.
Подобные центры Эн+ и Русал строят еще и в Красноярске — в микрорайоне Солнечный. А недавно центры единоборств открылись в Ачинске и Шелехове Иркутской области.