В Дивногорске скоро откроют Центр спортивных единоборств

«Эн+ и РУСАЛ — наши надежные партнеры. Благодаря этому партнерству мы увеличиваем масштаб и значимость реализуемых проектов. Центр спортивных единоборств — настоящий подарок городу. Не сомневаюсь, что для многих ребят и тренеров он станет стимулом для новых побед. Наша совместная задача максимум — создать мультифункциональный объект с различными сценариями спортивной жизни. В ближайшие два года при поддержке министерства спорта построим три спортивные площадки: футбольную, многофункциональную и для игры в городки. Уверен, что мы создаем уникальный спортивный центр притяжения для всех горожан», — отметил глава Дивногорска Сергей Егоров.