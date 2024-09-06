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Posted 6 сентября, 08:42

Published 6 сентября, 08:42

Modified 7 сентября, 02:13

Updated 7 сентября, 02:13

В Красноярске начали строить еще одну церковь

В Красноярске начали строить еще одну церковь

6 сентября 2024, 08:42
Фото: Красноярская епархия
В красноярском Преображенском начали строить храмовый комплекс, сообщили в Красноярской епархии.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил молебен в день погружения первой сваи Преображенского собора. Стройплощадка находится на Петра Подзолкова.

Фото: Красноярская епархия

Разрешающий строительство документ экс-мэр Красноярска Сергей Еремин подписал еще в 2018 году. По словам представителей епархии, вопрос о возведении храма поднимался «по инициативе местных жителей».

«На предложенном земельном участке планируется строительство собора в честь Преображения Господня. Вопрос о возведении первого православного храма в этой части Советского района Красноярска уже неоднократно поднимался по инициативе местных жителей».

О сроках строительства храма не уточняется

Сейчас в Красноярске строится храм на Стрелке, которую обещают сдать в 2025 году. К 2028 году рядом с ним хотят построить Богородице-Рождественский кафедральный собор. Также недавно начали строить церковь в Академгородке, где будут молиться на грузинском языке. Кроме того, на стрелке хотят построить

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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Храм#Церковь#Советский район#Стрелка
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