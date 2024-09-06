В Красноярске начали строить еще одну церковь

Posted 6 сентября, 08:42
Published 6 сентября, 08:42
Modified 7 сентября, 02:13
Updated 7 сентября, 02:13
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил молебен в день погружения первой сваи Преображенского собора. Стройплощадка находится на Петра Подзолкова.
Разрешающий строительство документ экс-мэр Красноярска Сергей Еремин подписал еще в 2018 году. По словам представителей епархии, вопрос о возведении храма поднимался «по инициативе местных жителей».
«На предложенном земельном участке планируется строительство собора в честь Преображения Господня. Вопрос о возведении первого православного храма в этой части Советского района Красноярска уже неоднократно поднимался по инициативе местных жителей».
О сроках строительства храма не уточняется
Сейчас в Красноярске строится храм на Стрелке, которую обещают сдать в 2025 году. К 2028 году рядом с ним хотят построить Богородице-Рождественский кафедральный собор. Также недавно начали строить церковь в Академгородке, где будут молиться на грузинском языке. Кроме того, на стрелке хотят построить