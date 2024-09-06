В Красноярске начали строить еще одну церковь

Сейчас в Красноярске строится храм на Стрелке, которую обещают сдать в 2025 году. К 2028 году рядом с ним хотят построить Богородице-Рождественский кафедральный собор. Также недавно начали строить церковь в Академгородке, где будут молиться на грузинском языке. Кроме того, на стрелке хотят построить