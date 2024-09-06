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Posted 6 сентября, 09:10

Published 6 сентября, 09:10

Modified 6 сентября, 12:02

Updated 6 сентября, 12:02

Красноярцы сообщают о стрельбе в районе школы. Полицейские оцепили дворы

Красноярцы сообщают о стрельбе в районе школы. Полицейские оцепили дворы

6 сентября 2024, 09:10
Фото: Борус. Люди
Жители улицы Аэровокзальной сообщают о звуках стрельбы. Об этом пишет телеграм-канал «Борус. Люди».

Очевидцы говорят, что полиция оцепила двор на улице Аэровокзальной, 7. Саму стрельбу слышат около школы №66. Во двор ближайших домов никого не пускают, пишет телеграм-канал.

Фото: Борус. Люди

В полиции пока не комментируют информацию.

Обновление: в школе сообщили «Проспекту Мира», что стрельба происходит во дворах, а само учреждение работает в штатном режиме.

В полиции прокомментировали стрельбу на Аэровокзальной:

«Поступила информация о том, что на Аэровокзальной, 7 неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей. В результате инцидента пострадавших нет».

Сейчас территория дома оцеплена, на месте работают сотрудники полиции.

Фото: Ngs24.ru

Обновление (16:57):

«Проспект Мира» публикует видео, на котором мужчина несколько раз стреляет с балкона и говорит: «Надо было со мной разговаривать, когда я хотел».

Сейчас на месте работает СОБР.

Видео: prmira.ru.
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