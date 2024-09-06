Красноярцы сообщают о стрельбе в районе школы. Полицейские оцепили дворы

Posted 6 сентября, 09:10
Published 6 сентября, 09:10
Modified 6 сентября, 12:02
Updated 6 сентября, 12:02
Очевидцы говорят, что полиция оцепила двор на улице Аэровокзальной, 7. Саму стрельбу слышат около школы №66. Во двор ближайших домов никого не пускают, пишет телеграм-канал.
В полиции пока не комментируют информацию.
Обновление: в школе сообщили «Проспекту Мира», что стрельба происходит во дворах, а само учреждение работает в штатном режиме.
В полиции прокомментировали стрельбу на Аэровокзальной:
«Поступила информация о том, что на Аэровокзальной, 7 неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей. В результате инцидента пострадавших нет».
Сейчас территория дома оцеплена, на месте работают сотрудники полиции.
Обновление (16:57):
«Проспект Мира» публикует видео, на котором мужчина несколько раз стреляет с балкона и говорит: «Надо было со мной разговаривать, когда я хотел».
Сейчас на месте работает СОБР.