В Красноярском ТЮЗе появится новая летняя сцена при поддержке РУСАЛа

Posted 6 сентября, 12:00
Published 6 сентября, 12:00
Modified 6 сентября, 14:53
Updated 6 сентября, 14:53
Грантовый конкурс проводится второй год и направлен на поддержку, развитие и повышение качества жизни в территориях ответственности компании. Победителями конкурса становятся инициативы, которые позволят достичь качественных изменений в жизни людей.
В Красноярске поддержку получили четыре проекта, направленные на культурно-эстетическое, просветительское и экологическое развитие горожан. Среди них — «Театральный дворик», который красноярцы смогут посетить уже следующим летом.
Дополнительно оборудованное пространство для зрителей появится во внутреннем дворе между большой и малой сценами ТЮЗа. Мероприятия «под открытым небом» в летнее время нравятся красноярским зрителям и актерам, поэтому во дворике ТЮЗ планирует проводить читки, спектакли, мастер-классы, концерты. «Театральный дворик» рассчитан на 100 зрительских мест.
По словам Натальи Кочорашвили, директора Красноярского ТЮЗа, целевая аудитория проекта — семьи с детьми, подростки и молодёжь. За организацию и содержательное наполнение мероприятий будет отвечать театр, имеющий большой опыт театральной, творческой, просветительской и социокультурной деятельности.
«Мы очень рады, что театральный дворик станет точкой притяжения для жителей правобережья, где открытых площадок для творчества и развития гораздо меньше, чем в левобережной части Красноярска. Театр планирует за летний сезон 2025 года пригласить не менее 7 000 человек, площадка будет открыта с мая по сентябрь», — пояснила директор театра.
Всего грантовую поддержку от РУСАЛа получат более 30 российских проектов. Победители получат на реализацию своих идей и предложений до 5 млн рублей.
«Развитие территорий ответственности компании — наш неизменный приоритет. Мы стремимся не только обеспечить рабочими местами города, но и создать в них комфортные условия жизни для наших сотрудников и их семей. Грантовая поддержка — один из инструментов социального развития регионов. В этом году мы получили практически втрое больше заявок на конкурс. Это говорит о том, что местные жители и организации сами заинтересованы в том, чтобы сделать жизнь вокруг лучше. Мы стараемся им в этом помочь», — отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию РУСАЛа.