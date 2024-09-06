В Красноярском ТЮЗе появится новая летняя сцена при поддержке РУСАЛа

Дополнительно оборудованное пространство для зрителей появится во внутреннем дворе между большой и малой сценами ТЮЗа. Мероприятия «под открытым небом» в летнее время нравятся красноярским зрителям и актерам, поэтому во дворике ТЮЗ планирует проводить читки, спектакли, мастер-классы, концерты. «Театральный дворик» рассчитан на 100 зрительских мест.