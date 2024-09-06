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Posted 6 сентября, 10:33

Published 6 сентября, 10:33

Modified 6 сентября, 12:09

Updated 6 сентября, 12:09

В Красноярске задержали устроившего стрельбу мужчину

В Красноярске мужчина открыл стрельбу. Что известно

6 сентября 2024, 10:33
Фото: prmira.ru

В Красноярске задержали устроившего стрельбу мужчину

В Красноярске на улице Аэровокзальной, 7 мужчина открыл стрельбу с балкона по машинам. Его задержали силовики, квартиру пришлось брать штурмом.

Как сообщили в полиции, к ним поступила информация о том, что неустановленный мужчина несколько раз выстрелил из окна в сторону припаркованных автомобилей.

Как сообщают телеграм-каналы, мужчина открыл стрельбу из-за расставания с бывшей женой. 31-летний Юрий пробрался в квартиру, где раньше жил с экс-супругой. Женщина пришла, они поссорились, и та сбежала. Сообщается, что мужчина, будучи пьяным, вскрыл сейф тестя, достал ружьё и начал стрелять в сторону парковки.

Видео: prmira.ru.

Мужчина не открывал дверь. Тогда силовики в обмундировании начали штурм. Стрелка задержали.

Пострадавших нет, сообщают в полиции.

Видео: полиция Красноярского края.

Красноярке пришлось прятаться от стрелявшего мужа в магазине. Вот ее история.

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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Полиция#Стрельба#Преступление
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