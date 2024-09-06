В Красноярске мужчина открыл стрельбу. Что известно

Posted 6 сентября, 10:33
Published 6 сентября, 10:33
Modified 6 сентября, 12:09
Updated 6 сентября, 12:09
Как сообщили в полиции, к ним поступила информация о том, что неустановленный мужчина несколько раз выстрелил из окна в сторону припаркованных автомобилей.
Как сообщают телеграм-каналы, мужчина открыл стрельбу из-за расставания с бывшей женой. 31-летний Юрий пробрался в квартиру, где раньше жил с экс-супругой. Женщина пришла, они поссорились, и та сбежала. Сообщается, что мужчина, будучи пьяным, вскрыл сейф тестя, достал ружьё и начал стрелять в сторону парковки.
Мужчина не открывал дверь. Тогда силовики в обмундировании начали штурм. Стрелка задержали.
Пострадавших нет, сообщают в полиции.