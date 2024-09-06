В Красноярске мужчина открыл стрельбу. Что известно

Как сообщают телеграм-каналы, мужчина открыл стрельбу из-за расставания с бывшей женой. 31-летний Юрий пробрался в квартиру, где раньше жил с экс-супругой. Женщина пришла, они поссорились, и та сбежала. Сообщается, что мужчина, будучи пьяным, вскрыл сейф тестя, достал ружьё и начал стрелять в сторону парковки.