«Яндекс Еда» представила ресторанный гид по Красноярску

Posted 6 сентября, 03:52
Published 6 сентября, 03:52
Modified 6 сентября, 03:52
Updated 6 сентября, 03:52
Гид будет особенно полезен тем, кто желает открыть для себя новые места или посетить самые интересные рестораны Красноярска.
Отбор ресторанов для гида прошел в несколько этапов. Сначала нейросеть провела анализ каждого заведения Красноярска по более чем 100 параметрам, включая отзывы и рейтинги в «Яндекс Картах», а также данные о посещаемости. В результате было выделено более 200 потенциальных претендентов, после чего состоялось голосование. В нем приняли участие свыше 30 местных рестораторов, шеф-поваров и других экспертов, а также около 4 тысяч пользователей. Они оценивали меню, уровень обслуживания, интерьер и общую атмосферу. Ключевыми параметрами же стали сами блюда и их вкусовые качества.
Результаты голосования были обработаны внутренней моделью оценки «Яндекса» и проверены компанией «Яков и Партнеры». Методологию отбора разработала Екатерина Пугачева, которая возглавляет жюри The World’s 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Центральной Азии.
В Ultima Guide от «Яндекс Еды» представлены не только рестораны, предлагающие популярные блюда со всего мира, но и заведения, которые специализируются на традиционной сибирской кухне. Например, в Tunguska повара готовят по адаптированным рецептам кочевых племен и оседлых народов Енисейской Сибири, а в «Хозяине Тайги» и локаворском Fresco можно попробовать блюда из местных северных ингредиентов.
Кроме того, в гид вошли заведения среднего ценового сегмента (45% от общего числа). К примеру, ресторан «Свои ребята», известный своими стейками, а также «Истории», где студенты Института гастрономии Сибирского федерального университета вместе с приглашенными шефами организуют гастрономические вечера.
Топ ресторанов Красноярска уже доступен в разделе «Куда сходить» в «Яндекс Еде», в приложениях Go и «Яндекс Карты», а также на сайте «Открытая кухня». Ранее Ultima Guide был запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а в ближайшем будущем появится и в других городах России.