«Яндекс Еда» представила ресторанный гид по Красноярску

Отбор ресторанов для гида прошел в несколько этапов. Сначала нейросеть провела анализ каждого заведения Красноярска по более чем 100 параметрам, включая отзывы и рейтинги в «Яндекс Картах», а также данные о посещаемости. В результате было выделено более 200 потенциальных претендентов, после чего состоялось голосование. В нем приняли участие свыше 30 местных рестораторов, шеф-поваров и других экспертов, а также около 4 тысяч пользователей. Они оценивали меню, уровень обслуживания, интерьер и общую атмосферу. Ключевыми параметрами же стали сами блюда и их вкусовые качества.