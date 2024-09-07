Убийство девушки в красноярской электричке раскрыли через 35 лет

Последние пассажиры вышли в Сорокино. В вагоне остались только Наташа и эта компания, среди которых был 18-летний Толя (имя изменено). Он заметил одинокую читающую книжку Наташу — они были знакомы. Парень привязался к ней, однако девушка попросила отстать от нее. Толя, получив отказ, схватил ее за шиворот и выволок в тамбур.