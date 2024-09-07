Убийство девушки в красноярской электричке раскрыли через 35 лет

Posted 7 сентября, 08:53
Published 7 сентября, 08:53
Modified 7 сентября, 09:19
Updated 7 сентября, 09:19
Все случилось 28 февраля 1989 года, выяснило издание «КП-Красноярск». 20-летняя Наташа ехала домой в деревню на последней электричке из Красноярска. Неподалеку от нее расположилась компания: три парня и девушка, на вид от 16 до 18 лет. Вели себя развязно.
Последние пассажиры вышли в Сорокино. В вагоне остались только Наташа и эта компания, среди которых был 18-летний Толя (имя изменено). Он заметил одинокую читающую книжку Наташу — они были знакомы. Парень привязался к ней, однако девушка попросила отстать от нее. Толя, получив отказ, схватил ее за шиворот и выволок в тамбур.
«За два месяца до этого он освободился из мест лишения свободы. Всегда носил с собой нож», — рассказал журналистам криминалист Станислав Асташенко.
В тамбуре он выхватил нож и ударил, затем передал его дальше, чтобы повязать всех кровью. Орал сквозь стук колес: «Давай теперь ты, ну!». Перечить взбесившемуся парню не осмелился никто и резали девушку по очереди — нанесли больше 59 ударов.
После того, как Наташа перестала подавать признаки жизнь, спутница парней Ада вырванными страницами из книги вытирала следы крови, пока другие убийцы прятали жертву в туалете. Затем они сбежали на следующей станции.
Спустя несколько часов после трагедии, тело девушки нашел помощник машиниста. Следователи возбудили уголовное дело, приступили к розыску и расследованию.
Очевидцы вспомнил о пьяных парнях и девчонке, ехавших с ними в одной электричке. Вскоре их задержали и начали судить. Сначала обвиняемые каялись, потом начали юлить, а затем у них появилось алиби — они подговорили знакомы. Дело закрыли.
«Наташу похоронили в родной деревне. Она лежала в гробу в платье невесты и фате — собиралась замуж за хорошего парня. Как убивался жених, прощаясь с ней, страшно было смотреть», — рассказали журналистам близкие жертвы.
В 2023 году следователи вернулись к истории Наташи. Сотрудники отдела криминалистики подняли дело и обнаружили записи диктофона, на которой записывались допросы подростков.
На записи они говорили, что сознаются в преступлении, затем отказываются от показаний, заявляя, что их заставили себя оговорить. Однако убийц выдали детали произошедшего.
«На первых заседаниях суда кто-то из парней вспомнил, что она говорила, слегка пришепётывая. Другой описывал: у нее был мягкий брелок, какой-то зверек. Точно, у меня был зеленый павлин, у Наташи розовый, мяконькие. Я сама их покупала. А откуда они могли это знать, если — не ехали в той электричке?» рассказала Валентина, жена брата Наташи.
На допросах знакомые убийц признаваться, что алиби было придумано.
Из четверых подростков, которых подозревали в убийстве Наташи, в живых остались двое: 54-летний Анатолий Поканаев, который уже провел за решёткой 25 лет, и Геннадий Ясукович, у него есть семья, ребенок. Остальные не дожили.
Ясукович раскололся и заявил, что устал всю жизнь обманывать. Поканаев упорствовал и заявлял, что он пьяный спал на лавке, но его версию опровергли следователи.
Мужчин отдали под Манский районный суд. Им вменяют умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (пункты «б» и «г» статьи 102 УК РСФСР).