«Бракованные дети попались»: как опекуны объясняли истязание приемных дочерей

Posted 7 сентября, 04:58
Published 7 сентября, 04:58
Modified 7 сентября, 06:23
Updated 7 сентября, 06:23
а оформлении опеки настояла жена, которая была соцработником, вопреки желанию супруга. К тому моменту к них уже было две взрослые дочери, поэтому семья не вызывала подозрений у надзорных ведомств. В 2014, 2016 и 2020 году женщина взяла под опеку четверых детей — 3-летнюю, 11-летнюю и двух 8-летних девочек.
Частью семьи девочки стать не смогли. Детей регулярно били, оскорбляли и заставляли выполнять тяжелые физические упражнения. Однажды женщина засунула в рот 4-летней девочки хлеб — та начала задыхаться и плакать. За это ребенка отправили стоять в углу в полуприседе. Этой же девочке «в воспитательных» целях на голову «выливали зелёнку и окунали в ледяную воду».
В июле 2021 года женщина и её зять вывезли 15-летнюю девочку в лес, привязали скотчем к дереву и оставили одну. Мужчина вернулся и «за непослушание» ударил ребенка в живот
Как рассказал «7 каналу Красноярск» следователь по особо важным делам Валентин Смолин, обвиняемая поясняла свои действия тем, что дети «ей достались бракованные». Дочерей во многом ограничивали — они не могли даже поесть без разрешения.
«Постоянно находились в одной комнате, кушали только с разрешения, холодильник был закрыт. Туалетом они пользовались только на улице, однако туалет был и дома. Телевизор в общей комнате они не могли смотреть, потому что это им тоже было запрещено, у них было отдельное место. Да, дома красиво, дома хорошо, но только для тех, кто является семьей. А дети не являлись семьёй. Если они ездили куда-то в гости, то дети ждали в машине, пока они побудут в гостях», — рассказал журналистам следователь.
Об издевательствах над девочками стало известно в 2022 году, когда одна из них рассказала о происходящем подружке. Тогда детей изъяли, а спустя несколько месяцев супругов и их зятя задержали.
Во время расследования детям приходилось вспоминать ужасы, которые они пережили в приёмной семье. Порой девочки не могли сдержать эмоций.
«Столько боли в глазах детей. Когда проводишь следственные действия, все пропускаешь через себя и понимаешь, как человеку тяжело. Вспоминает — у нее трясутся руки. Где-то дети заплакали и не смогли рассказывать, и нам необходимо было прерваться, чтобы оказать ребёнку психологическую помощь. Время лечит, но здесь настолько глубокие раны, что дети в настоящее время не говорят о вопросах оправдания», — поделился Самойлин.
Одна из девочек описывала свои переживания в дневнике. Чтобы опекуны не забрали у неё ежедневник, она делала записи в школе и там же его отдавала подруге на хранение. Следователь подметил стихотворение из этого ежедневника. В нем девочка порассуждала сможет ли она простить опекуна.
«В этом четверостишии она говорит, что вы причинили мне столько боли, но когда-нибудь наверное наступит время, когда я смогу тебя простить. Мы обсуждали с несовершеннолетней эти слова. Она говорит, что в настоящее время она точно ее не простит, но, может, пройдёт время, она сможет позвонить и сказать „как дела“», — сказал следователь.
Суд признал опекунов виновными в истязании несовершеннолетних двумя и более лицами (пункты «а», «б», «е» части 2 статьи 117 УК РФ), незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (пункты «а», «д» части 2 статьи 127 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (статья 156 УК).
55-летную женщину приговорили к 3 годам 6 месяцам, ее 55-летнего мужа — к 3 годам 1 месяцу, их 24-летнего зятя — к 3 годам 4 месяцам. Приговор в законную силу не вступил.
С апреля 2022 года дети изъяты из семьи — они прошли курс реабилитации. Сейчас три девочки находятся под опекой в других семьях, старшей уже исполнилось 18 лет — она учится в колледже.