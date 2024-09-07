«Бракованные дети попались»: как опекуны объясняли истязание приемных дочерей

Одна из девочек описывала свои переживания в дневнике. Чтобы опекуны не забрали у неё ежедневник, она делала записи в школе и там же его отдавала подруге на хранение. Следователь подметил стихотворение из этого ежедневника. В нем девочка порассуждала сможет ли она простить опекуна.