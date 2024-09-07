Ипподром отдадут под застройку, а лошадей на мясо? Рассказ коневладельца

Posted 7 сентября, 07:00
Published 7 сентября, 07:00
Modified 7 сентября, 07:00
Updated 7 сентября, 07:00
В документе говорится о том, что коневладельцы и спортсмены неоднократно обращались к главе региона с просьбой о поддержке ипподрома, смены его собственника и создания на базе учреждения спортивного объекта и культурно-досугового места в городе.
По словам людей, без поддержки властей учреждение, которое сейчас находится в аренде компании «Арсико» [аренда истекает летом 2025 года], перейдет обратно под управление АО «Российские ипподромы» [является собственником красноярского ипподрома] — и земля, на которой оно расположено, может быть продана.
«Мы знаем, что без действий заинтересованных сторон проект может находиться в презентационном состоянии не один месяц и даже годы, а решение вопроса сохранения ипподрома, его перехода в собственность края, дальнейшее развитие и модернизация остается без изменений. Все вышеназванное, по нашему мнению, носит характер банальных отписок и пустых обещаний», — говорится в обращении.
Также представители инициативной группы боятся, что собственник повысит арендную плату и красноярский ипподром прекратит свое существование.
«Проспект Мира» поговорил с представителем инициативной группы и коневладельцем Светланой Калюской о сложившейся ситуации.
«Раньше в России ипподромы были бюджетными государственными учреждениями. Однако в 2011 году их приватизировали, и собственником стало АО „Росипподромы“.
Начиная с 2012 года, больше половины объектов в центральной части страны были проданы. Как правило, они находятся в центре города и после продажи на земле строят торговые центры и т. д.
Красноярский ипподром так же пытались продать 2 года назад. По неофициальной информации, это место было обещано „Сибиряку“ под малоэтажную жилую застройку. Однако нам удалось отбить ипподром и его сняли с торгов».
После этого, говорит Светлана, инициативная группа обратилась к региональным властям и попросила забрать ипподром в собственность края.
«Нам обещали, что этим вопросом займутся, и люди вроде бы выдохнули. В итоге прошло больше двух лет, а Александр Усс [экс-губернатор Красноярского края] блокировал все эти вопросы и не занимался этой темой. Минсельхоз края, к которому относится ипподром, занимался отписками.
Пришел новый губернатор [Михаил Котюков], и мы обратились к нему. В прошлом году за подписью первого замгубернатора края Сергея Верещагина нам прислали ответ, в котором говорится, что власти прорабатывают вопрос о создании совместного предприятия: 50% — инвестор, 50% — краевой бюджет».
«Согласно плану реконструкции ипподрома, который разработали в правительстве, на обновление объекта необходим 1 миллиард 335 миллионов рублей. Сюда входят ремонт конюшен, строительство закрытых трибун, куда придут люди и не будут мокнуть под дождем, сходят в кафе. К 400-летию Красноярска обещали решить этот вопрос. И все — дальше вопрос завис».
Светлана Калюская говорит, что в апреле АО «Российские ипподромы» прислало письмо о том, что с 1 июня в три раза поднимется арендная плата. Женщина отмечает, что коневладельцы и спортсмены написали ответное письмо и указали, что люди не смогут столько платить, так как это слишком большая сумма.
«Сейчас за один денник [место в конюшне] для лошади мы платим 9 тысяч рублей. Еда, услуги ветеринара и конюха — отдельно. Мы обратились к собственнику и эта тема с повышением заглохла.
Но есть опасения, что сезон беговой закончится, и собственник к этому вопросу снова вернется. К АО „Российские ипподромы“ обращаться бесполезно. Это система, которая все рушит.
Собственник может сделать с объектом все, что угодно: взять кредит, отдать ипподром в залог и не платить. Поймите, что „Россипподрому“ не нужны ипподромы в регионах.
Ипподром — некоммерческое предприятие, оно не может приносить прибыль. Тотализатор может, но в Красноярске его нет, людям даже сесть негде. По сути — это социальный объект. В итоге мы решили написать губернатору Михаилу Котюкову письмо. Мы хотим узнать, как край и губернатор держат обещание».
По словам Светланы, если собственник поднимет цену, то люди уйдут, а лошади станут никому не нужны. В итоге, говорит женщина, животных просто-напросто забьют на мясо.
«Некоторые могут уйти в частные конюшни, но спорта не будет. Что такое частная конюшня — ты по полю поскакал и все.
Кроме нашего ипподрома нигде нет такого поля и территории, где можно проводить троеборье и полевой кросс. Нам говорят, что есть клуб „Мустанг“, но никто из центра города не будет туда ездить с детьми.
Вы представьте, что на тренировку нужно 3 раза в неделю. Покатайся туда-сюда. Мы не обращаемся к владельцу, потому что он как собственник имеет право поднять арендную плату. А что будет с нами, с лошадьми?»
На данный момент, продолжает Светлана, в разгар сезона на ипподроме находятся около 150 лошадей. Зимой лошадей меньше, потому что рысаков увозят. В итоге конюшни заполнены только на 50%, и учреждение выживает за счет арендной платы частников.
«На красноярском ипподроме есть профильные лошади — рысаки (племенные лошади) и спортивные лошади.
Министр спорт края Денис Петровский заявил, что со своей стороны готов поддерживать спортивных лошадей и ипподром. И, возможно, это выльется в какое-то финансирование. При этом он сказал, что ипподром является сельхозпредприятием и он не сможет оказывать большую финансовую поддержку.
Дело в том, что племенные лошади относятся к сельскому хозяйству, а это минсельхоз края. Мы неоднократно обращались в министерство, однако это все бесполезно, потому что мы получаем одни отписки».
В министерстве сельского хозяйства «Проспекту Мира» заявили, что земля, на которой расположен ипподром, находится в собственности города.
«Мы понимаем посылы ипподрома, которые готовы всех собак на нас спустить. Но этот вопрос находится не в нашей компетенции. Налог на землю им предоставлял город. В прошлом году этот налог действовал, и ипподром сэкономил почти 7 миллионов рублей».
В администрации города пообещали «Проспекту Мира» уточнить вопрос о том, в чей собственности находится земля, на которой расположен ипподром.
«Нам необходимо сделать запрос в Росреестр. Это займет время».
Светлана Калюская рассказала корреспонденту «ПМ», что 12 августа отнесла в общественную приемную губернатора коллективное обращение граждан. Документ подписали больше 500 человек.
«Я думаю, что никто с нами не свяжется. В моей практике было это только один раз — осенью 2023 года (когда говорили о совместном предприятии). Ждем ответа от правительства к 15 сентября».
«Проспект Мира» направил запрос правительству Красноярского края и попросил прокомментировать ситуацию с ипподромом.