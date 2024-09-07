Ипподром отдадут под застройку, а лошадей на мясо? Рассказ коневладельца

Светлана Калюская говорит, что в апреле АО «Российские ипподромы» прислало письмо о том, что с 1 июня в три раза поднимется арендная плата. Женщина отмечает, что коневладельцы и спортсмены написали ответное письмо и указали, что люди не смогут столько платить, так как это слишком большая сумма.