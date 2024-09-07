prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября, 07:01

Published 7 сентября, 07:01

Modified 9 сентября, 06:28

Updated 9 сентября, 06:28

Незнакомец похитил ребенка из детского сада. Он прошел охрану и воспитательницу

Незнакомец похитил ребенка из детского сада. Он прошел охрану и воспитательницу

7 сентября 2024, 07:01
Фото: СК Красноярского края
В Абакане неизвестный мужчина днем при воспитателе похитил двухлетнего ребенка и отвел к себе домой.

Следователи предварительно установили, что в 11:00 мужчина зашел на территорию детского сада — по домофону на калитке он заявил охраннику, что пришел забрать своего ребенка.

Детская площадка, где играли детиДетская площадка, где играли дети
Детская площадка, где играли дети. Фото: СК Красноярского края

Дети ясельной группы были на прогулке. Один из воспитанников — 2-летний мальчик подбежал к мужчине, тот взял его на руки и унес. Воспитатель, которая находилась вместе с детьми, подумала, что ребенок ушел с отцом. Но все же она решила позвонить матери мальчика и спросить, почему ребенка забрали так рано. Выяснилось, что мальчика забрал незнакомец.

Мать заявила в полицию. Через час полицейские установили, что мальчик находится с мужчиной в его квартире.

Квартира, в которой находился мужчина с ребенкомКвартира, в которой находился мужчина с ребенком
Квартира, в которой находился мужчина с ребенком. Фото: СК Красноярского края

Мужчину задержали, а ребенка отдали матери. Против мужчины возбудили уголовное дело за похищение несовершеннолетнего (пункт «д» части 2 статьи 126 УК РФ). Прокуратура организовала проверку в учреждении.

Следователи выяснили, что мужчина страдал наркотической зависимостью, ребенок был для него чужим — они были не знакомы. Что двигало мужчиной, выясняется.

Читайте также:
Наркоман пришел в отдел полиции в Кузбассе и порезал полицейскихБабушка заявила, что внука запретили приводить в детсад из-за длинных волос«Бракованные дети попались»: как опекуны объясняли истязание приемных дочерей
#Владислав Савончик#Дети#Абакан#Охрана#Похищение#Мужчина#Детский сад#Воспитательница#Незнакомец
Подпишитесь
Популярное