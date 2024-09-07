Незнакомец похитил ребенка из детского сада. Он прошел охрану и воспитательницу

Posted 7 сентября, 07:01
Published 7 сентября, 07:01
Modified 9 сентября, 06:28
Updated 9 сентября, 06:28
Следователи предварительно установили, что в 11:00 мужчина зашел на территорию детского сада — по домофону на калитке он заявил охраннику, что пришел забрать своего ребенка.
Дети ясельной группы были на прогулке. Один из воспитанников — 2-летний мальчик подбежал к мужчине, тот взял его на руки и унес. Воспитатель, которая находилась вместе с детьми, подумала, что ребенок ушел с отцом. Но все же она решила позвонить матери мальчика и спросить, почему ребенка забрали так рано. Выяснилось, что мальчика забрал незнакомец.
Мать заявила в полицию. Через час полицейские установили, что мальчик находится с мужчиной в его квартире.
Мужчину задержали, а ребенка отдали матери. Против мужчины возбудили уголовное дело за похищение несовершеннолетнего (пункт «д» части 2 статьи 126 УК РФ). Прокуратура организовала проверку в учреждении.
Следователи выяснили, что мужчина страдал наркотической зависимостью, ребенок был для него чужим — они были не знакомы. Что двигало мужчиной, выясняется.