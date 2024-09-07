Незнакомец похитил ребенка из детского сада. Он прошел охрану и воспитательницу

Дети ясельной группы были на прогулке. Один из воспитанников — 2-летний мальчик подбежал к мужчине, тот взял его на руки и унес. Воспитатель, которая находилась вместе с детьми, подумала, что ребенок ушел с отцом. Но все же она решила позвонить матери мальчика и спросить, почему ребенка забрали так рано. Выяснилось, что мальчика забрал незнакомец.