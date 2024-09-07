prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября, 13:30

Published 7 сентября, 13:30

Modified 9 сентября, 06:29

Updated 9 сентября, 06:29

В Красноярске стрелка с Аэровокзальной арестовали на два месяца

В Красноярске стрелка с Аэровокзальной арестовали на два месяца

7 сентября 2024, 13:30
Фото: СК Красноярского края
В Красноярске мужчину, устроившего стрельбу на улице Аэровокзальной, отправили в СИЗО на два месяца.

Против красноярца возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия.

По версии следствия, между мужчиной и его бывшей супругой, к которой он пришел в гости, произошел конфликт. Женщина ушла из дома и позвала на помощь своего отца. Вернувшись, они увидели, что мужчина взял из сейфа охотничье ружье тестя. Испугавшись, женщина с отцом убежали. Мужчина, будучи пьяным, начал стрелять из окна.

Видео: СК Красноярского края.

Мужчина признался следователям, что был пьян, и заявил, что патроны были холостые: «их перепутать ни с чем нельзя».

  • Ранее стало известно, что женщина с отцом прятались в магазине во время стрельбы.
Появились кадры задержания стрелка в Красноярске
Узнать подробнее
#Владислав Савончик#Видео
Подпишитесь
Популярное