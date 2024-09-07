В Красноярске стрелка с Аэровокзальной арестовали на два месяца

По версии следствия, между мужчиной и его бывшей супругой, к которой он пришел в гости, произошел конфликт. Женщина ушла из дома и позвала на помощь своего отца. Вернувшись, они увидели, что мужчина взял из сейфа охотничье ружье тестя. Испугавшись, женщина с отцом убежали. Мужчина, будучи пьяным, начал стрелять из окна.