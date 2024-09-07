В Красноярске стрелка с Аэровокзальной арестовали на два месяца

Posted 7 сентября, 13:30
Published 7 сентября, 13:30
Modified 9 сентября, 06:29
Updated 9 сентября, 06:29
Против красноярца возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия.
По версии следствия, между мужчиной и его бывшей супругой, к которой он пришел в гости, произошел конфликт. Женщина ушла из дома и позвала на помощь своего отца. Вернувшись, они увидели, что мужчина взял из сейфа охотничье ружье тестя. Испугавшись, женщина с отцом убежали. Мужчина, будучи пьяным, начал стрелять из окна.
Мужчина признался следователям, что был пьян, и заявил, что патроны были холостые: «их перепутать ни с чем нельзя».