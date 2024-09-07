В Красноярске таксист и пассажирка поругались из-за кота в салоне

Posted 7 сентября, 03:07
Published 7 сентября, 03:07
Modified 7 сентября, 03:25
Updated 7 сентября, 03:25
Видео появилось в «ЧП Красноярск». По словам водителя, девушка заказала «Комфорт+» и не отметила перевозку животных.
На опубликованном видео, слышно как девушка открывает дверь, а водитель сразу говорит, что не повезет ее с котом, даже если животное будет в переноске на полу. Таксист заявляет клиентке, что нужно было оставить комментарий о перевозке животного, а он «не перевозит животных вообще».
— Убирайте, вы мне сейчас машину испачкаете. Убирайте.
— Я кошку испанскую вашей вонючей машиной.
— Это от вашей кошки воняет.
— Рот звали.
Девушка сильно хлопает дверью, а видеорегистратор принимает удар за аварию. Водитель угрожает клиентке, что ей придется «заплатить за машину», затем он уезжает.
В комментариях большинство пользователе сообщили, что он водитель был прав — животных нужно отмечать перед поездкой, однако ему стоило помягче говорить с девушкой.