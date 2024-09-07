В Красноярске таксист и пассажирка поругались из-за кота в салоне

На опубликованном видео, слышно как девушка открывает дверь, а водитель сразу говорит, что не повезет ее с котом, даже если животное будет в переноске на полу. Таксист заявляет клиентке, что нужно было оставить комментарий о перевозке животного, а он «не перевозит животных вообще».