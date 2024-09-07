В Красноярском крае семья отравилась угарным газом в доме. Один ребенок погиб

Posted 7 сентября, 03:50
Published 7 сентября, 03:50
Modified 9 сентября, 06:27
Updated 9 сентября, 06:27
Следователи установили, что мать и отец с тремя сыновьями приехали из Красноярска на выходные в частный дом в Верхнюю Есауловку. Вечером взрослые затопили печь, после чего все легли спать.
Проснувшись рано утром, родители обнаружили 7-летнего сына без признаков жизни. Еще двое детей 7-8 лет и взрослые чувствовали сильное недомогание. Всех доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.
СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Выясняются обстоятельства произошедшего.