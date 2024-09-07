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Posted 7 сентября, 03:50

Published 7 сентября, 03:50

Modified 9 сентября, 06:27

Updated 9 сентября, 06:27

В Красноярском крае семья отравилась угарным газом в доме. Один ребенок погиб

В Красноярском крае семья отравилась угарным газом в доме. Один ребенок погиб

7 сентября 2024, 03:50
Фото: СК Красноярского края
В Манском районе Красноярском крае погиб 7-летний ребенок от отравления угарным газом, его братьев и родителей доставили в больницу.

Следователи установили, что мать и отец с тремя сыновьями приехали из Красноярска на выходные в частный дом в Верхнюю Есауловку. Вечером взрослые затопили печь, после чего все легли спать.

Проснувшись рано утром, родители обнаружили 7-летнего сына без признаков жизни. Еще двое детей 7-8 лет и взрослые чувствовали сильное недомогание. Всех доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.

СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Выясняются обстоятельства произошедшего.

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#Владислав Савончик#Красноярский край#Больница#Семья#Угарный газ#Уголовное дело#Следствие#Трагедия
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