Ждать ли красноярцам бабьего лета? Что говорят синоптики

Posted 7 сентября, 10:01
Published 7 сентября, 10:01
Modified 9 сентября, 07:24
Updated 9 сентября, 07:24
Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Наталья Краснова рассказала «Проспекту Мира», что в ближайшей перспективе они не ожидают бабьего лето, отметив, что официально прогнозируют погоду только на 6 суток вперед.
«Бабье лето — это период сухой теплой погоды, сравнимой с летней. Обычно бывает так, что в начале сентября пройдут похолодания с заморозками и дождями, а потом устанавливается сухая теплая погода. Бабье лето обычно бывает во второй половине сентября, а в первой половине — прохлада и дожди. Такая характерная погода стоит сейчас».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков ранее рассказал, что в Красноярск все-таки может прийти 20 градусов тепла. По его прогнозу, такая погода ожидается во второй декаде сентября.
«Днем в условиях солнечной погоды воздух будет хорошо прогреваться в полуденные часы до +13 +18, местами и в отдельные дни до +20», — сказал Заводченков.
Согласно прогнозу gismeteo, теплые дни стоит ждать 16–18 сентября. Тогда температура воздуха днем будет от 16 до 20 градусов.
«Яндекс Погода» дает менее утешительный прогноз: только два дня, 17 и 18 сентября, ожидается от 16 до 18 градусов тепла днем.
Часть красноярцев уже жалуются на холод в квартирах и спрашивают, когда дадут отопление. Другие красноярцы отмечают, что сейчас ещё рано — они утверждают, что после включения отопления людям станет жарко и потом придут большие платежки.