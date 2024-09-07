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Posted 7 сентября, 10:01

Published 7 сентября, 10:01

Modified 9 сентября, 07:24

Updated 9 сентября, 07:24

Синоптики рассказали, придет ли бабье лето в Красноярск

Ждать ли красноярцам бабьего лета? Что говорят синоптики

7 сентября 2024, 10:01
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, придет ли бабье лето в Красноярск

Синоптики рассказали, приедут ли в Красноярск солнце и тепло после затяжных дождей.

Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Наталья Краснова рассказала «Проспекту Мира», что в ближайшей перспективе они не ожидают бабьего лето, отметив, что официально прогнозируют погоду только на 6 суток вперед.

«Бабье лето — это период сухой теплой погоды, сравнимой с летней. Обычно бывает так, что в начале сентября пройдут похолодания с заморозками и дождями, а потом устанавливается сухая теплая погода. Бабье лето обычно бывает во второй половине сентября, а в первой половине — прохлада и дожди. Такая характерная погода стоит сейчас».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков ранее рассказал, что в Красноярск все-таки может прийти 20 градусов тепла. По его прогнозу, такая погода ожидается во второй декаде сентября.

«Днем в условиях солнечной погоды воздух будет хорошо прогреваться в полуденные часы до +13 +18, местами и в отдельные дни до +20», — сказал Заводченков.

Согласно прогнозу gismeteo, теплые дни стоит ждать 16–18 сентября. Тогда температура воздуха днем будет от 16 до 20 градусов.

Фото: gismeteo

«Яндекс Погода» дает менее утешительный прогноз: только два дня, 17 и 18 сентября, ожидается от 16 до 18 градусов тепла днем.

Фото: «Яндекс Погода»

Часть красноярцев уже жалуются на холод в квартирах и спрашивают, когда дадут отопление. Другие красноярцы отмечают, что сейчас ещё рано — они утверждают, что после включения отопления людям станет жарко и потом придут большие платежки.

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