«Есть похавать у кого?»: красноярцы снова попали в огромную пробку на въезде в город

Сегодня, 8 сентября, на въезде в Красноярск снова собралась огромная пробка. Она тянется от Кускуна до Вознесенки.

По словам автомобилистов, пробка составляет несколько километров. Один из водителей рассказал «Проспекту Мира», что пробка в сторону Красноярска образовалась в районе 15 часов. Судя по сервису 2gis, на одном из участков дороги P-255 в районе Вознесенки проводятся дорожные работы. При этом сообщений об авариях нет. Вот что пишут автомобилисты, пока стоят в пробке: «Есть похавать у кого?», — спрашивает Евгений. «Кто еды хотел, у нас есть морковка погрызть». «У нас есть петух ободранный и печка». «Надолго пробка?» «Что стоим?» «Пробка из-за того, что стадо баранов смотрит на грузовик вместо того, чтобы ехать», — отвечает Иван. Кроме того, водители сообщают о пробке в поселке Березовка в районе улицы Дружбы.