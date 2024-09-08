«Есть похавать у кого?»: красноярцы снова попали в огромную пробку на въезде в город

Posted 8 сентября 2024, 09:58
Published 8 сентября 2024, 09:58
Modified 8 сентября 2024, 10:01
Updated 8 сентября 2024, 10:01
По словам автомобилистов, пробка составляет несколько километров. Один из водителей рассказал «Проспекту Мира», что пробка в сторону Красноярска образовалась в районе 15 часов.
Судя по сервису 2gis, на одном из участков дороги P-255 в районе Вознесенки проводятся дорожные работы. При этом сообщений об авариях нет.
Вот что пишут автомобилисты, пока стоят в пробке:
«Есть похавать у кого?», — спрашивает Евгений.
«Кто еды хотел, у нас есть морковка погрызть».
«У нас есть петух ободранный и печка».
«Надолго пробка?»
«Что стоим?»
«Пробка из-за того, что стадо баранов смотрит на грузовик вместо того, чтобы ехать», — отвечает Иван.
Кроме того, водители сообщают о пробке в поселке Березовка в районе улицы Дружбы.