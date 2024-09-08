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Posted 8 сентября 2024, 09:58

Published 8 сентября 2024, 09:58

Modified 8 сентября 2024, 10:01

Updated 8 сентября 2024, 10:01

«Есть похавать у кого?»: красноярцы снова попали в огромную пробку на въезде в город

8 сентября 2024, 09:58
Сегодня, 8 сентября, на въезде в Красноярск снова собралась огромная пробка. Она тянется от Кускуна до Вознесенки.

По словам автомобилистов, пробка составляет несколько километров. Один из водителей рассказал «Проспекту Мира», что пробка в сторону Красноярска образовалась в районе 15 часов.

Судя по сервису 2gis, на одном из участков дороги P-255 в районе Вознесенки проводятся дорожные работы. При этом сообщений об авариях нет.

Вот что пишут автомобилисты, пока стоят в пробке:

«Есть похавать у кого?», — спрашивает Евгений.
«Кто еды хотел, у нас есть морковка погрызть».
«У нас есть петух ободранный и печка».
«Надолго пробка?»
«Что стоим?»
«Пробка из-за того, что стадо баранов смотрит на грузовик вместо того, чтобы ехать», — отвечает Иван.

Кроме того, водители сообщают о пробке в поселке Березовка в районе улицы Дружбы.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Транспорт#Пробка#Водители
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