Красноярский ТРЦ «Июнь» сменит название и концепцию. Будет больше товаров для дома

Posted 8 сентября, 09:32
Published 8 сентября, 09:32
Modified 9 сентября, 06:41
Updated 9 сентября, 06:41
«Сампа» — дочерняя компания «Сбера», управляющая торгово-развлекательным центром «Июнь» с 2021 года.
Гендиректор УК «Сампа» Георгий Найденов в разговоре с DK.ru отметил, что «Сбер» намерен продать ТРЦ по рыночной цене. Однако, говорит Найденов, для этого необходимо «возродить» развлекательный центр, сменив его концепцию после открытия магазина Hoff.
В компании заявили, что «Июнь» хотят переделать в центр домашних решений «Дом Про Дом». Так, на цокольном и первом этажах будут расположены магазины с товарами для дома и ремонта.
При этом торговые точки, кафе, рестораны и кинотеатр никуда не уберут — они будут находиться на втором и третьем этажах.
В УК «Сампа» рассчитывают, что к сентябрю 2025 года торговые площади с учетом новой концепции будут заполнены на 80%.
В конце августа в ТРЦ «Июнь» открылся первый в Красноярске гипермаркет Hoff. Его называют аналогом ушедшей из России шведской компании IKEA.
Магазин площадью 8,5 тысячи квадратных метров расположен на цокольном этаже, где до этого был гипермаркет «О’кей».