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Posted 8 сентября, 09:32

Published 8 сентября, 09:32

Modified 9 сентября, 06:41

Updated 9 сентября, 06:41

Красноярский ТРЦ «Июнь» сменит название и концепцию. Будет больше товаров для дома

Красноярский ТРЦ «Июнь» сменит название и концепцию. Будет больше товаров для дома

8 сентября 2024, 09:32
Фото: prmira.ru
В Красноярске хотят изменить название и концепцию ТРЦ «Июнь». Он станет центром домашних решений «Дом Про Дом».

«Сампа» — дочерняя компания «Сбера», управляющая торгово-развлекательным центром «Июнь» с 2021 года.

Гендиректор УК «Сампа» Георгий Найденов в разговоре с DK.ru отметил, что «Сбер» намерен продать ТРЦ по рыночной цене. Однако, говорит Найденов, для этого необходимо «возродить» развлекательный центр, сменив его концепцию после открытия магазина Hoff.

В компании заявили, что «Июнь» хотят переделать в центр домашних решений «Дом Про Дом». Так, на цокольном и первом этажах будут расположены магазины с товарами для дома и ремонта.

При этом торговые точки, кафе, рестораны и кинотеатр никуда не уберут — они будут находиться на втором и третьем этажах.

В УК «Сампа» рассчитывают, что к сентябрю 2025 года торговые площади с учетом новой концепции будут заполнены на 80%.

В конце августа в ТРЦ «Июнь» открылся первый в Красноярске гипермаркет Hoff. Его называют аналогом ушедшей из России шведской компании IKEA.

Магазин площадью 8,5 тысячи квадратных метров расположен на цокольном этаже, где до этого был гипермаркет «О’кей».

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