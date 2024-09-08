«Мэрия решила работать против жителей?»: в Тихих Зорях хотят перекрыть ж/д переезд

Posted 8 сентября, 04:12
Published 8 сентября, 04:12
Modified 8 сентября, 04:19
Updated 8 сентября, 04:19
Депутат краевого ЗС Илья Зайцев в своем телеграм-канале сообщил, что мэрия уже начала процесс утверждения этого решения с необходимыми инстанциями.
По словам Зайцева, если переезд закроют, то микрорайон может оказаться в дорожной бутылке, а единственный выезд для почти 15 тысяч человек будет организован через мост и развязку из Пашенного.
«Абсолютно уверен, что решение о закрытии переезда — ошибка городских властей и ответственных служб. Если на мосту произойдет ДТП, въезд и выезд в микрорайон будет затруднен и для жителей, и для оперативных служб. И это в условиях крайне сложной дорожной обстановки в самом микрорайоне».
В комментариях под постом депутата красноярцы выразили недовольство решением мэрии. Вот что пишут жители города:
«Администрация города Красноярска решила работать против жителей, а не во благо? Что не решение, то полнейший абсурд», — говорит Екатерина.
«Ну вот, просим каждую неделю уже три года дополнительные выезды из района, а нам перекрывают то что есть!», — отмечает Тамара
«Наоборот нужно добавить ещё один проезд через пути к домам „Сити Парка“, где магазины и кафе на Свердловской. Этот путь очень облегчил бы жизнь людям и соединил Тихие зори со Свердловской. Об этом администрация не хочет подумать? Здесь ещё один дом большой скоро будет сдан, а пройти невозможно», — пишет Елена.
«Что требуется от жителей, собрать массовую петицию на губернатора? Президента? В прокуратуру?», — спрашивает Евгения
С наступлением рабочей недели «Проспект Мира» обратится в администрацию Красноярска за комментарием по этой ситуации.