«Мы что, людей боимся?»: Губерниев раскритиковал организаторов турнира в Красноярске

Posted 8 сентября, 02:48
Published 8 сентября, 02:48
Modified 8 сентября, 02:48
Updated 8 сентября, 02:48
В Кубке Содружества по биатлону участвуют национальные сборные России и Белоруссии. В Красноярске соревнования официально завершатся 8 сентября.
В своем телеграм-канале Губерниев раскритиковал организаторов за то, что зрителей, которые приходят на стадион за 1,5-2 часа, не пускают на трибуны.
«Все знают, как я люблю Красноярск. Самая большая глупость организаторов в том, что людей, пришедших на стадион за 1,5 часа до гонки, просто не пускают.
Говорят, что у нас [организаторов] есть приказ пускать за 1 час до гонки. Кто же автор этого приказа, хочется мне понять.
Биатлон — счастье и радость. Надо приходить на стадионы, как в Европе, и тусоваться здесь. Мы что, людей боимся? Красноярск, ау. Пускайте людей на стадионы раньше. Время еще есть».
«Проспект Мира» связался с союзом биатлонистов Красноярского края. Корреспонденту заявили, что Дмитрий Губерниев использовал не правильную формулировку и с ним уже обсудили этот момент.
«В трансляции Дмитрий Губерниев уже сказал, что у нас в Красноярске замечательная организация. По плану, людей пускают на трибуны за 1 час до гонки. Для зрителей работают различные развлекательные локации.
В Союзе биатлонистов России отметили, что есть небольшие недочеты. При этом они заявили, что пока это самая лучшая организация Кубка Содружества по летнему биатлону в стране».
Отметим, что с 12 по 15 сентября в Красноярске пройдет чемпионат России по биатлону.