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Posted 8 сентября, 02:03

Published 8 сентября, 02:03

Modified 8 сентября, 02:03

Updated 8 сентября, 02:03

В Красноярске на новой рабочей неделе будет холодно и дождливо

Похолодание до +4 и дожди. Вот прогноз на рабочую неделю в Красноярске

8 сентября 2024, 02:03
Фото: prmira.ru

В Красноярске на новой рабочей неделе будет холодно и дождливо

Публикуем прогноз погоды с 9 по 13 сентября. Синоптики обещают, что рабочая неделя будет холодной и дождливой.

По данным gismeteo, в понедельник, 9 сентября, ночью будет +11, днем потеплеет лишь на 2 градуса — до +13. В течение суток будет идти дождь.

Во вторник, 10 сентября, ночью столбик термометра опустится до +6, в дневные часы температура воздуха составит около +10. Ожидается небольшой дождь.

В среду, 11 сентября, в темное время суток прогнозируется около +7, днем +10.

В ночь на четверг, 12 сентября, в Красноярске столбик термометра опустится до +4. В дневное время будет +10.

Пятница, 13 сентября, станет самым теплым днем предстоящей рабочей недели. Ночью ожидается +7, однако днем воздух прогреется до +15 градусов. Кроме того, в этот день будет без осадков.

Фото: gismeteo.ru

С понедельника по четверг в Красноярске ожидаются дожди — в день будет выпадать от 0,3 до 7,6 мм осадков.

Часть красноярцев уже жалуются на холод в квартирах и спрашивают, когда дадут отопление. Другие красноярцы отмечают, что сейчас ещё рано — они утверждают, что после включения отопления людям станет жарко и потом придут большие платежки.

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