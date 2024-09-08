Похолодание до +4 и дожди. Вот прогноз на рабочую неделю в Красноярске

Posted 8 сентября, 02:03
Published 8 сентября, 02:03
Modified 8 сентября, 02:03
Updated 8 сентября, 02:03
По данным gismeteo, в понедельник, 9 сентября, ночью будет +11, днем потеплеет лишь на 2 градуса — до +13. В течение суток будет идти дождь.
Во вторник, 10 сентября, ночью столбик термометра опустится до +6, в дневные часы температура воздуха составит около +10. Ожидается небольшой дождь.
В среду, 11 сентября, в темное время суток прогнозируется около +7, днем +10.
В ночь на четверг, 12 сентября, в Красноярске столбик термометра опустится до +4. В дневное время будет +10.
Пятница, 13 сентября, станет самым теплым днем предстоящей рабочей недели. Ночью ожидается +7, однако днем воздух прогреется до +15 градусов. Кроме того, в этот день будет без осадков.
С понедельника по четверг в Красноярске ожидаются дожди — в день будет выпадать от 0,3 до 7,6 мм осадков.
Часть красноярцев уже жалуются на холод в квартирах и спрашивают, когда дадут отопление. Другие красноярцы отмечают, что сейчас ещё рано — они утверждают, что после включения отопления людям станет жарко и потом придут большие платежки.