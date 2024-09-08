С начала года больше 90 красноярских водителей лишили прав за выезд на встречку

Posted 8 сентября, 08:15
Published 8 сентября, 08:15
Modified 9 сентября, 06:39
Updated 9 сентября, 06:39
По данным ведомства, с января по август 2024 года в Красноярске и Дивногорске зарегистрировано свыше 1,5 тысяч случаев выезда на встречную полосу движения. Большинство из них — на дивногорской трассе.
За это нарушение автомобилистам грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до 6 месяцев.
При повторном нарушении прав могут лишить на один год. С начала этого года было вынесено больше 90 таких решений в отношении красноярских водителей.
За третий и последующий выезд на встречку водителю могут привлечь к уголовной ответственности. Нарушителю грозит лишение свободы до 2 лет или штраф до 300 000 рублей.