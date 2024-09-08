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Posted 8 сентября, 08:15

Published 8 сентября, 08:15

Modified 9 сентября, 06:39

Updated 9 сентября, 06:39

С начала года больше 90 красноярских водителей лишили прав за выезд на встречку

С начала года больше 90 красноярских водителей лишили прав за выезд на встречку

8 сентября 2024, 08:15
Фото: t.me/gibdd124
Выезд на встречку — стал одной из самых частых причин автомобильных аварий с трагическими последствиями. Об этом заявили в Госавтоинспекции Красноярска.

По данным ведомства, с января по август 2024 года в Красноярске и Дивногорске зарегистрировано свыше 1,5 тысяч случаев выезда на встречную полосу движения. Большинство из них — на дивногорской трассе.

За это нарушение автомобилистам грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до 6 месяцев.

При повторном нарушении прав могут лишить на один год. С начала этого года было вынесено больше 90 таких решений в отношении красноярских водителей.

За третий и последующий выезд на встречку водителю могут привлечь к уголовной ответственности. Нарушителю грозит лишение свободы до 2 лет или штраф до 300 000 рублей.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#ПДД#Дивногорск#Красноярский край#ГИБДД#Нарушения#Водители
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